Wolność zgromadzeń w czasach pandemii. Protestowali w maseczkach w centrum

Zgromadzenie obserwował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. Jak opisywał, baner był duży, ale uczestnicy poradzili sobie z zachowaniem odpowiedniego odstępu. - W sumie wszystkich protestujących było 10, w tym sześć z nich trzymało transparent. Dzięki zastosowaniu długich lin do utrzymania go, mogli rozstawić się w kilkumetrowej odległości od siebie - zauważył.

Chcą wprowadzenia stanu nadzwyczajnego

Paweł Kasprzak z ruchu Obywatele RP podkreślił, że obecna sytuacja wymaga współdziałania "wszystkich z wszystkimi". Następnie zaapelował do opozycji, aby "zamiast ulegać szantażom, które każą im głosować za niekonstytucyjnymi rozwiązaniami na czas klęski żywiołowej postawiła ofertę natychmiastowego rozejmu". - Apelujemy do opozycji, aby tym razem postawiła minimalne warunki takiego współdziałania. I to jest poszanowanie konstytucji – powiedział.