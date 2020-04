Rafał Trzaskowski zaskoczony otwieraniem przedszkoli. "Nikt z nami tego nie konsultował"

Władze Warszawy są zaskoczone kolejnym etapem łagodzenia obostrzeń, który zakłada między innymi otwarcie od 6 maja przedszkoli i żłobków. Prezydent Rafał Trzaskowski powiedział, że rząd nie nie konsultował tej decyzji z samorządami, a miasto nie dostało szczegółowych wytycznych co do sposobu działania placówek.

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski na środowej konferencji przedstawili szczegóły drugiego etapu odmrażania gospodarki poprzez luzowanie obostrzeń . Premier poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jednak, jak stwierdził Morawiecki, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki. Warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe, określane są wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Mamy poczucie, że wkrada się chaos"

"Na jakiej podstawie łagodzone są obostrzenia?"

Jak przekonywał, nie wiadomo, w jaki sposób miałyby działać placówki. - Nie wiemy, czy osoby mają zakrywać tam twarz, ile dzieci miałoby przebywać na jakiej przestrzeni. Nie ma żadnych zaleceń. Rząd ma aparat analityczny do tego, by stwierdzić, kiedy i jakie obostrzenia można łagodzić i jak powinna wyglądać sytuacja epidemiczna - dodał prezydent.

Zapowiedział też, że jeszcze w środę skieruje pismo do rządu z prośbą o wskazanie kolejnych zaleceń. - Są bardzo dokładne zalecenia dotyczące choćby sklepów: ile osób powinno przebywać na danej powierzchni, że muszą nosić maski. Chcielibyśmy usłyszeć, na jakiej podstawie łagodzone są obostrzenia. Jeżeli ktoś ma zabezpieczyć personel, to powinien mieć czas, żeby się do tego przygotować w sposób racjonalny i rzetelny - podkreślił Rafał Trzaskowski.