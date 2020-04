Trzaskowski apeluje do rządu o zmianę w obostrzeniach

Prezydent Warszawy apeluje do rządu, by zmienił obostrzenia dotyczące maksymalnej liczby pasażerów w autobusach, tramwajach i w metrze.

Jak podawał ratusz, w okresie epidemii w Warszawskim Transporcie Publicznym jest dużo mniej pasażerów – w autobusach to ok. 20 procent podróżnych. Teraz w wystąpieniu relacjonowanym na Facebooku Trzaskowski ocenił, że od kilku dni rośnie liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej. - Powoli mamy coraz więcej pasażerów w autobusach i tramwajach, a codziennie notujemy niewielki wzrost o dwa procent - powiedział prezydent Warszawy.

Może zabraknąć autobusów i tramwajów

- Apeluję do rządu, aby te rozporządzenia zostały przemyślane i te obostrzenia, które są wprowadzane, dlatego, że widać, że w kolejnych tygodniach, kolejnych miesiącach ludzi w komunikacji będzie więcej, a my przecież nie mamy dodatkowych tramwajów czy autobusów - powiedział.

- Transport publiczny przewozi dziennie około trzech milionów pasażerów. W tej chwili ta liczba spadła do 700 tysięcy, ale to oznacza, że nowoczesny tramwaj, który jest zaprojektowany do przewożenia 120 osób, dzisiaj może przewozić tych osób tylko 10. Pociąg metra zaprojektowany na 1500 pasażerów, może tych pasażerów przewozić tylko 116. Tych autobusów, wagonów metra czy tramwaju nie może być więcej. Nie mamy też dodatkowych ludzi do pracy - ocenił Trzaskowski.