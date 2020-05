Co się otwiera w Warszawie, a co wciąż zamknięte?

"Nie jesteśmy po pandemii"

W poniedziałek o tym, że miejskie instytucje kultury nie otworzyły się, powiedziała nam rzeczniczka ratusza, Karolina Gałecka. Jak wskazała, nie da się przygotować muzeów czy bibliotek ze względu na wciąż rosnącą liczbę zakażeń w Warszawie. - Nie jesteśmy po pandemii. Otwarcie tych instytucji wiąże się z wzięciem na siebie ogromnej odpowiedzialności. Dlatego czekamy na konkretne wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego - podkreśliła rzeczniczka. - Bez odpowiedniego zabezpieczenia ryzykujemy wzrostem liczby zakażeń czy ogniskiem zachorowań. To miasto będzie wówczas musiało wziąć na siebie odpowiedzialność za taką sytuację, a nie możemy do tego dopuścić - powiedziała.

Otwarty Zamek Królewski i zamknięte Centrum Nauki Kopernik

Do tej pory o otwarciu muzeum poinformowała dyrekcja Zamku Królewskiego w Warszawie. W poniedziałek o godzinie 13 otworzyła się Brama Zegarowa. Zaprezentowana została nowa trasa zwiedzania. Muzeum zamkowe będzie czynne w dni powszednie: od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 12 do 17, a w soboty i niedziele - od 10 do 17. Jak podkreśliła dyrekcja, obowiązywać będzie wyłącznie zwiedzanie indywidualne, przy zachowaniu limitu do 100 osób na godzinę. Wejście będzie możliwe jedynie przez Bramę Zegarową.