Warszawa nie otworzy ośrodków sportowych i boisk szkolnych. "Nie możemy ryzykować"

"Taka decyzja może doprowadzić do wzrostu liczby zakażeń"

Władze Warszawy umotywowały swoją decyzję brakiem szczegółowych wytycznych ze strony Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jak wskazały, do tej pory do urzędu nie dotarły żadne konkretne informacje w zakresie stosowania określonych procedur, środków i zasad, które mają chronić mieszkańców przed zakażeniem. Nie wiadomo, jakie procedury miałyby obowiązywać dzieci, młodzież, trenerów oraz osoby przebywające w czasie treningu na terenie danego obiektu.

"Przy braku zapewnienia odpowiednich środków ochronnych (nie tylko dezynfekujących), bez odpowiedniego czasu wymaganego do przygotowania się, taka decyzja może doprowadzić do niekontrolowanego i drastycznego wzrostu liczby nowych zarażeń koronawirusem" - oceniły władze stolicy. I jak wskazały, priorytetem jest otrzymanie szczegółowych wytycznych sanitarnych, które pozwolą na otwarcie obiektów sportowych w trakcie trwającej pandemii.

Poproszą o szczegółowe wytyczne

Władze stolicy zapowiedziały również, że w poniedziałek wystąpią do Głównego Inspektora Sanitarnego o szczegółowe wytyczne. Dopiero po ich otrzymaniu, w Warszawie będzie można przygotować obiekty sportowe na otwarcie w czasie trwającej pandemii.

"Każda podjęta decyzja, lub jej brak może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa i drastycznym wzrostem liczby zachorowań i zgonów. Otwarcie ośrodków sportowych to duża odpowiedzialność za zdrowie i życie nas wszystkich, dlatego do czasu otrzymania wytycznych - ośrodki sportowe pozostaną zamknięte. W przypadku otrzymania wytycznych sanitarnych trzeba również pamiętać, że potrzebny jest czas do wdrożenia ewentualnych procedur i zaleceń, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom i pracownikom" - zapowiedział ratusz.