Dzielnica Wisła nadal nieczynna

Od 20 kwietnia rząd zniósł część ograniczeń w związku trwającą epidemią. Można wyjść do parków, lasów czy na bulwary. Stołeczny ratusz jednak przypomina, że do odwołania nie będzie atrakcji nad Wisłą.

Od poniedziałku na bulwarach pojawili się już pierwsi rowerzyści i spacerowicze. Można też biegać. Nie oznacza to jednak zakończenia rządowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Każdy musi korzystać z terenów rekreacyjnych z zasłoniętą twarzą, zachowując bezpieczny odstęp. Obostrzenie dotyczące zasłonięcia ust i nosa obowiązuje do odwołania. Stołeczny ratusz zapowiedział już, że sezon, który zwykle rozpoczynał się nad Wisłą już w maju, nie będzie wyglądać tak, jak do tej pory.