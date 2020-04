Ratusz odracza opłaty za użytkowanie wieczyste. By wesprzeć przedsiębiorców

Z powodu panującej epidemii koronawirusa stolica zaproponowała odroczenie przedsiębiorcom płatności za użytkowanie wieczyste na okres trzech miesięcy. Pismo w tej sprawie trafiło już do wszystkich dzielnic.

Odroczenie nawet do końca czerwca

Miasto proponuje odroczenie przedsiębiorcom płatności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na okres do trzech miesięcy, nawet do 30 czerwca 2020 roku. Pismo w tej sprawie trafiło już do wszystkich dzielnic. Możliwość przesunięcie płatności opłaty przewiduje ustawa przegłosowana przez Sejm 28 marca 2020 roku.