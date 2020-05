Przedszkolanki mogły mieć kontakt z osobą zakażoną. "Sanepid nie wydał zaleceń o zamknięciu placówek"

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację, że w dwóch śródmiejskich przedszkolach nauczycielki miały mieć kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem. Placówki jednak nie zostały zamknięte. - Obie nauczycielki nie przychodzą do pracy, a sanepid nie wydał zaleceń o zamknięciu tych przedszkoli - wyjaśnia rzecznik prasowy śródmiejskiego urzędu Jakub Leduchowski.

"Obie nauczycielki nie przychodzą do pracy"

Zaznacza, że decyzję o zamknięciu placówek może podjąć wyłącznie sanepid. - Ten nie wydał jednak zaleceń o ich zamknięciu. Obie nauczycielki nie przychodzą do pracy. Pozostajemy otwarci na współpracę z organami sanitarno-epidemiologicznymi – od początku wystąpienia epidemii realizujemy ich zalecenia - wyjaśnia rzecznik.

"Bezpieczeństwo mieszkańców najwyższym priorytetem"

- Władze Dzielnicy Śródmieście dokładają wszelkich starań, by nie dopuścić do wystąpienia sytuacji, w której mogłoby dojść do narażenia zdrowia wychowanków naszych placówek oświatowych. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najwyższym priorytetem – zwłaszcza w obecnym okresie. Nieustannie monitorujemy sytuację w szkołach oraz przedszkolach - zapewnia nasz rozmówca.