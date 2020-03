Przedsiębiorcy ze Śródmieścia będą mogli liczyć na niższy czynsz

Najemcy, którzy zostali zmuszeni do zawieszenia lub ograniczenia działalności przez obostrzenia wprowadzone przez rząd, zyskali możliwość obniżenia czynszu - poinformował śródmiejski urząd.

"Dla tych, którzy nie mogą normalnie pracować"

- Stanowi realną pomoc dla tych, którzy przez pandemię koronawirusa, a także rządowe ograniczenia, nie mogą normalnie pracować. Lokalni przedsiębiorcy zapewniają miejsca pracy naszym mieszkańcom, pomagają utrzymać się ich rodzinom, płacą tu podatki i dbają o to, abyśmy mieli gdzie spędzić wolny czas i zrobić zakupy. Są integralną częścią Śródmieścia i zasługują na faktyczną pomoc. Stąd nasza decyzja o aktywnym włączeniu się w działania pomocowe podejmowane przez prezydenta i Radę Warszawy – przekazał burmistrz.

I dodał, że śródmiejski program przewiduje dwa warianty pomocy. Pierwszy dla przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do całkowitego zawieszenia swojej działalności. "Mogą oni wystąpić o obniżkę czynszu nawet do wysokości opłat związanych z utrzymaniem lokalu, czyli na przykład kosztów eksploatacyjnych czy wpłat na fundusz remontowy. Średnia stawka w tym wariancie wyniesie około 9 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu (ostateczna stawka będzie zależna od kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego w danej nieruchomości)" – przekazał w czwartek śródmiejski urząd w komunikacie.

Obniżka na trzy miesiące

Drugi wariant zakłada obniżenie czynszu proporcjonalnie do udokumentowanego spadku obrotów (porównanie rok do roku). Skorzystają z niego najemcy, którzy nie zamknęli lokali i wciąż prowadzą w nich działalność w ograniczonym zakresie, na przykład na wynos.

Obniżka będzie przyznawana na okres do trzech miesięcy, liczonych od 14 marca bieżącego roku, czyli od dnia ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Program będzie realizowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście.

Wystarczy wypełnić wniosek

Jak poinformował Urząd Dzielnicy Śródmieście, aby uzyskać wsparcie, należy wypełnić wniosek i przesłać go w formie elektronicznej na adres: kancelaria@zgn.waw.pl. We wniosku muszą znaleźć się dane identyfikujące najemcę, takie jak dane kontaktowe, dokładny adres i oznaczenie wynajmowanego lokalu. Do wniosku należy dołączyć też uzasadnienie, które wyjaśni, w jaki sposób sytuacja związana z pandemią koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową najemcy.