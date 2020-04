Czy można wędkować w czasie epidemii? Komisariat rzeczny odpowiada

W związku z epidemią do 11 kwietnia włącznie nie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy dojazdu do pracy, wolontariatu oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Ponadto w środkach transportu publicznego zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących. Obowiązuje też całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Za wyjątkiem rodzin po ulicach można przemieszczać się jedynie w grupie do dwóch osób.

Brak kar za rybactwo

Rzeczniczka podkreśliła, że nie może odpowiadać za to, jak wprowadzone przepisy interpretowane są w innych miastach. - Dla nas jest to jednoznaczne, stosujemy się do rozporządzenia, które wymienia czynności niezbędne. Są to ściśle określone kategorie - podkreśliła. Dodała, że w przeciwieństwie do wędkowania rybactwo jest już czynnością zawodową. - To jest forma uprawiania zawodu, za to nie będziemy karać - wskazała.