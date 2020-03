Lekarze i pielęgniarki zaparkują za darmo

W środę na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o pracownikach szpitala ginekologiczno-położniczego przy Karowej, którzy w trosce o bezpieczeństwo wolą dojeżdżać do pracy samochodami. Szpital leży w strefie płatnego parkowania, więc słono ich to kosztuje - prawie 30 złotych każdego dnia. Dyrekcja szpitala wysłała do ratusza pismo z prośbą o zwolnienie z opłat.

"Dzięki takiej polityce możemy znaleźć miejsce parkingowe"

Wyjaśnił również, że dzięki temu, że opłaty za parkowanie zostały utrzymane, wciąż w Warszawie mamy możliwość znalezienia miejsca do parkowania. Wskazał, że jest to ważne dla tych, którzy tego miejsca najbardziej potrzebują - "tych, którzy w danym momencie muszą dojechać do centrum, żeby pójść do szpitala albo wspomóc seniorów".