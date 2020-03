Warszawa nie planuje zniesienia opłat parkingowych. Możliwe cięcia w rozkładach komunikacji

Wyjaśnił, że miasto nie rezygnuje z opłat, gdyż dzięki temu może zapewnić rotację na miejscach parkingowych, szczególnie w centrum miasta. Podkreślił, że mimo iż ruch samochodowy w stolicy jest dosyć duży, to miejsca parkingowe są nadal dostępne. - Miejsca powinny być też wolne choćby pod szpitalami. Z naszych analiz wynika, że dzięki utrzymaniu strefy płatnego parkowania te miejsca w Warszawie można znaleźć - zwrócił uwagę.

Rozkłady weekendowe?

Brakuje sprzętu w szpitalach

Prezydent zaapelował również do rządu o szybsze dostarczenie sprzętu do szpitali. - Nie wszystkie nasze apele, jeśli chodzi o sprzęt do szpitali, spotkały się już z odzewem. Jeszcze raz apelujemy, żeby przyspieszyć przekazywanie tego koniecznego sprzętu, bo w niektórych w tych placówek brakuje sprzętu, który był przez rząd obiecany - zwrócił uwagę. O tym, że w Warszawie brakuje 30 stanowisk intensywnej terapii Rafał Trzaskowski mówił w sobotę w "Faktach po Faktach".