Ogród "jednej z najładniejszych bibliotek w Europie" ponownie otwarty

Znowu można odwiedzać ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Dobrej 56/66. Jak zapowiedziały władze uczelni, ogród będzie otwarty dla spacerujących siedem dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 20.00.

Według zapowiedzi władz Uniwersytetu Warszawskiego, ogród miał być otwarty od 1 maja. W piątek jednak brama była zamknięta, co zauważył reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. Do ogrodu udało mu się wejść dopiero w sobotę. - W ogrodzie byli spacerowicze, choć obyło się bez tłumów. Określiłbym to jako przyjemną liczbą osób - ławeczki były pozajmowane, ale nikomu ich nie brakowało - opisywał.