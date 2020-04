Ośrodek Caritasu: odnotowaliśmy pierwszy zgon z powodu zakażenia koronawirusem

Z powodu zakażenia koronawirusem zmarła pierwsza osoba w ośrodku Caritasu przy Krakowskim Przedmieściu. Jak poinformowali przedstawiciele jednostki, z 11 osób skierowanych do pracy przez wojewodę stawiły się tam tylko dwie, w tym jedna wymagająca pomocy medycznej.

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, na jednym z czterech oddziałów Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego odnotowano 21 przypadków koronawirusa , w tym cztery przypadki zakażenia personelu. Ośrodek podkreślał, że od momentu wykrycia pierwszego przypadku na oddziale całodobowo i nieprzerwanie pracę sprawują te same osoby: jeden lekarz, dwie pielęgniarki oraz czterech opiekunów medycznych.

Z kolei we wtorek ośrodek poinformował o pierwszym zgonie z powodu zakażenia Sars-Cov-2. "Z przykrością informujemy iż w dniu dzisiejszym odnotowaliśmy pierwszy zgon na Oddziale II ODL spowodowany zakażeniem COVID-19. Osoba ta miała także inne choroby współistniejące" - czytamy w komunikacie.

Stan dwóch pacjentów uległ "pewnemu pogorszeniu"

We wtorek ruszyły także prace mające na celu oddzielenie za pomocą ściany pacjentów zakażonych od pacjentów zdrowych, co - jak podkreśla ośrodek - jest obarczone ryzykiem między innymi ze względu na to, że oddział mieści się w zabytkowym budynku.