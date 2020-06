Nowości i ograniczenia. Muzeum Chopina otworzy się po przerwie

Skrócone zostaną godziny otwarcia: od 11 do 19, przy czym kasy będą dostępne do godziny 18.15. Ponadto, ograniczona zostanie liczba zwiedzających - do 60 osób na godzinę. Odwiedzający placówkę będą zobowiązani do dezynfekcji rąk przed wejściem, a także noszenia na terenie muzeum nie tylko maseczek, ale również rękawiczek. Natomiast nagrania z sali "Kompozytor" będą udostępnione poprzez QR kody. "W celu ich odsłuchania zachęcamy do korzystania z własnych urządzeń mobilnych i słuchawek" - informuje muzeum.