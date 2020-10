W Warszawie najwięcej nowych zakażeń od początku epidemii

Z najnowszych danych podanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie wynika, że łącznie do tej pory w stolicy potwierdzono 5902 przypadki koronawirusa. Najwięcej dotąd - 178 zakażeń potwierdzono ostatniej doby. Dzień wcześniej przybyło ich niemal trzy razy mniej - 61.

Jak pisaliśmy, Warszawa obecnie znajduje się w strefie zagrożonej, nie jest objęta obostrzeniami . W czerwonej jest za to powiat otwocki.

Koronawirus w amerykańskiej szkole

Docierają też do nas kolejne informacje o zakażeniach w szkołach. Tym razem chodzi o amerykańską placówkę w Bielawie (powiat piaseczyński).

- Od początku roku szkolnego, 18 sierpnia 2020, zidentyfikowaliśmy 13 przypadków COVID-19 w naszej szkole: 10 uczniów i trzech pracowników. Sześć z tych osób wyzdrowiało i wróciło do szkoły. We wszystkich przypadkach powiadomiono władze sanitarne - przekazała nam we wtorek Agnieszka Świetliczko, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w American Warsaw School.