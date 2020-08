Blisko 2300 zakażeń w Warszawie

Sytuacja w Warszawie

Jeszcze kilka dni temu, w piątek liczba nowych zakażeń wynosiła 48. To najwięcej od czasu pojawienia się koronawirusa w Warszawie. Rekordowa liczba to do tej pory 55 przypadków odnotowanych w ciągu doby. Potwierdzono je 26 maja. Przez miesiąc - od połowy czerwca do połowy lipca - w Warszawie przybywało dziennie nie więcej niż 20 przypadków.