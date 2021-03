Ponad 1300 zakażeń w Warszawie. "Mamy dziennie 300 wyjazdów covidowych"

Koronawirus na Mazowszu

Nowe zakażenia w Warszawie

"Sytuacja trudniejsza niż przewidywaliśmy"

- Pracy mamy bardzo dużo. Przygotowaliśmy się na szczyt zakażeń na trzecią falę, ale okazuje się, że sytuacja jest bardzo trudna, trudniejsza niż nawet przewidywaliśmy. W tej chwili mamy średnio dziennie około 800 wyjazdów, interwencji medycznych, z czego blisko 300 średnio dziennie, to wyjazdy covidowe, do osób w ciężkich stanach COVID-19 - mówił Bielski.

Bardzo wysokie zużycie tlenu medycznego

Informował, że karetki nie jeżdżą już poza Mazowsze. - Zdarzają się transporty do szpitali położnych poza naszym rejonem operacyjnym, ale w ostatnich dniach nie zdarzył się transport poza teren województwa mazowieckiego - podkreślił. - Najdalej mieliśmy wyjazd do Łosic, do Płocka, do Siedlec, około stu-stu kilkunastu kilometrów - wyliczał. Przyznał, że przed pandemią wyjazdy poza województwo nie zdarzały się.