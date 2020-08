Prawie sto nowych przypadków koronawirusa na Mazowszu. Więcej tylko w Małopolsce

Mazowieckie znalazło się na drugim miejscu listy województw z największym przyrostem zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby odnotowano 99 nowych przypadków. To niemal dwa razy więcej niż dzień wcześniej.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o nowych potwierdzonych przypadkach COVID-19 w Polsce.

Jak czytamy dalej, łączna liczba zakażonych koronawirusem w kraju do tej pory to 63 073, z czego zmarło 1977 osób.

Koronawirus na Mazowszu

We wtorek na Mazowszu odnotowano niemal dwa razy więcej zakażeń niż poprzedniej doby - 99. W poniedziałek przybyło ich 54. Najwyższy wynik - 182 zakażenia - odnotowano jak na razie 7 kwietnia. Jednak w tym miesiącu już dziewięć razy liczba nowych zakażeń w skali doby przekroczyła sto.

Zakażenia w Warszawie

Do tej pory najwięcej pozytywnych wyników testów zarejestrowano 7, 8 i 22 sierpnia, gdy w ciągu jednej doby odnotowano ich 56. Od maja do połowy lipca dzienna liczba zakażeń wahała się od kilkunastu do 33. Potem nastąpił wzrost.