Ponad 3100 zakażeń w Warszawie

Łączna liczba zakażeń koronawirusem w kraju to 62 310, z czego zmarło 1960 osób.

Zakażenia na Mazowszu

Mazowsze znalazło się na piątym miejscu pod względem zakażeń. W ciągu ostatniej doby odnotowano 54 zakażenia. To spory spadek w porównaniu do ubiegłego tygodnia, kiedy liczba zachorowań przekraczała setkę - ostatnio w sobotę, 22 sierpnia przybyło aż 150 zakażeń przez jedną dobę.

Najwięcej zakażeń koronawirusem odnotowano do tej pory 7 kwietnia, kiedy potwierdzono 182 przypadki.

Sytuacja w Warszawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podał też dane dotyczące Warszawy. Jak czytamy w opublikowanym komunikacie na temat nowych zakażeń, w ciągu ostatniej doby potwierdzono w stolicy 35 nowych przypadków koronawirusa. To o jeden więcej niż dzień wcześniej w niedzielę, kiedy przybyło ich 34.

Łączna liczba zakażeń w Warszawie do tej pory to 3110.

Jeszcze w sobotę, 22 sierpnia przybyło ich w ciągu doby 56. To także najwięcej przypadków koronawirusa potwierdzonych do tej pory w stolicy. Taką samą liczbę odnotowano także 7 i 8 sierpnia. Łączna liczba ozdrowieńców w Warszawie to 1083.