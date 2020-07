Wzrost zakażeń na Mazowszu i w Warszawie

Zmarły łącznie cztery osoby pomiędzy 80. a 86. rokiem życia. Jak poinformowało MZ, wszyscy pacjenci mieli choroby współistniejące. Łącznie do tej pory odnotowano w kraju 40383 przypadków koronawirusa, z czego zmarło 1627 osób.

Mazowsze znalazło się na drugim miejscu pod względem liczby zakażeń. W ciągu doby potwierdzono 54 nowe przypadki. Jeszcze w niedzielę przybyło ich 47, a w sobotę 31 . Wcześniej, 13 lipca odnotowano jednak gwałtowniejszy wzrost w ciągu doby, kiedy potwierdzono 72 przypadki. Szczyt zachorowań nastąpił na przełomie marca i kwietnia, kiedy w województwie mazowieckim odnotowywano ponad 100 przypadków (7 kwietnia najwięcej do tej pory - 182 przypadki).

W weekend w Warszawie liczba zakażeń przekroczyła 1800. W poniedziałek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podał kolejne statystyki dla stolicy. Ostatniej doby potwierdzono 21 nowych przypadków. W niedzielę przybyło ich osiem, a w sobotę 10. To oznacza, że nowych zakażeń odnotowano w poniedziałek dwa razy więcej niż dzień wcześniej. PPIS podał, że do tej pory odnotowano w stolicy łącznie 1828. Na COVID-19 w Warszawie zmarło dotychczas 130 osób. Nie odnotowano żadnego zgonu w ciągu ostatniej doby. Łączna liczba ozdrowieńców w stolicy to 845 (12 pacjentów od niedzieli).