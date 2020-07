Kilkadziesiąt zakażeń na Mazowszu. Nowe przypadki także w Warszawie

Resort zdrowia potwierdził nowe przypadki koronawirusa na Mazowszu. To już drugi dzień z rzędu, kiedy przybyło ponad 30 zachorowań. W Warszawie liczba przypadków utrzymuje się od kilku dni na podobnym poziomie.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem w kraju to 39 407, z czego zmarło 1 612 osób.

Koronawirus na Mazowszu

Mazowsze znalazło się na czwartym miejscu pod względem największej liczby zakażeń. A to oznacza, że drugi dzień z rzędu przybyło ponad 30 nowych przypadków. Jeszcze w czwartek było ich 37 , a w piątek o jeden mniej – 36.

Na przełomie marca i kwietnia potwierdzano ponad 100 zakażeń na dobę. Był to szczyt zachorowań na Mazowszu. Do tej pory najwięcej pozytywnych testów na COVID-19 zaraportowano 7 kwietnia – 182.

Zakażenia w Warszawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny podał w najnowszym komunikacie statystyki dotyczące Warszawy. Łączna liczba zakażonych w stolicy to 1789 osób, z czego 11 przypadków potwierdzono w ciągu ostatniej doby. To o dwa mniej niż dzień wcześniej. Z powodu koronawirusa w Warszawie zmarło 129 osób. PPIS podał także liczbę ozdrowieńców – to 808 osób, z czego 18 przybyło w ciągu ostatniej doby.