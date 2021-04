"Mamy sytuację opanowaną. Są miejsca wolne w warszawskich szpitalach i na terenie Mazowsza"

Jak zapewniał Marszał, sytuacja na Mazowszu i w Warszawie znacznie się polepszyła w porównaniu z tym, co działo się jeszcze tydzień i dwa tygodnie temu. - Chociażby o tej porze, dwa tygodnie temu dyspozytor pogotowia nie miał właściwie żadnej karetki do dyspozycji, ponieważ były wszystkie zadysponowane. Natomiast rosły ilości wezwań, które trzeba było weryfikować, wysyłać do pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia - mówił konsultant.