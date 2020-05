"Nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką liczbą wniosków". Ratusz oczekuje wsparcia w sprawie tarczy antykryzysowej

"Musieliby je rozpatrywać przez rok"

- To właśnie urzędy pracy są zobowiązane do tego, by rozpatrywać wszystkie wnioski. Tych wniosków wpływa cztery tysiące dziennie. W Warszawie mamy ich sto tysięcy do rozpatrzenia. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką liczbą wniosków - wskazał Trzaskowski i jednocześnie przypomniał, że urzędnicy w tym samym czasie muszą zajmować się także innymi sprawami. W najbliższym czasie będą to kwestie dotyczące bezrobotnych. Jak ocenił prezydent, w czerwcu będzie ich jeszcze więcej.