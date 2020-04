Dyrektor Caritasu o sytuacji w ośrodku: jest promyk nadziei

"Chorzy i niezakażeni tworzą jeden oddział"

W trakcie rozmowie z reporterką TVN24 odniósł się również do warunków lokalowych, w jakich przebywają podopieczni ośrodka. - Chorzy, którzy są zakażeni, oraz osoby niezakażone stanowią jeden integralny oddział, którego nie da się w sposób bezpieczny rozdzielić. Ten podział nastąpił, ale jest on sztuczny – stwierdził. I dodał, że personel, który dotychczas pracował z jedną i drugą grupą podopiecznych zostanie podzielony na dwa odrębne zespoły.

Pomoc dla ośrodka

Od miesiąca do ośrodka Caritas spływa pomoc w postaci środków ochronnych. Jak stwierdził dyrektor, pochodzą one z różnych źródeł. – Najczęściej są to środki, które udało się pozyskać, dzięki naszym działaniom – zaznaczył. Poinformował również, że dotarły do nich materiały przekazane przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską oraz warszawski ratusz.