Centrum Osób Niepełnosprawnych nie działa. Czy przywileje przepadną?

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy Andersa 5 od 18 marca centrum nie przyjmuje interesantów na miejscu. Dotychczas osoby niepełnosprawne musiały się tam co jakiś czas stawić osobiście, w wyznaczonym terminie, by odnowić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Od tego zależało, czy potem będą mogli parkować na miejscu dla inwalidów lub czy będą mieli zniżkę na przejazdy komunikacją miejską.

Jedna z naszych czytelniczek zaalarmowała, że do centrum nie można się dodzwonić i nie ma odpowiedzi na maile. Jej ojciec musi odnowić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i ma wyznaczony termin stawiennictwa za kilka dni. Czytelniczka pyta: czy jeśli termin stawiennictwa na takiej komisji przepadnie to czy z automatu traci się miejskie uprawnienia?

Orzeczenia "w trybie zaocznym"

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka zapewniła nas, że Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje swoje zadania również w tym trudnym okresie. Tyle, że zmieniła się forma rozpatrywania wniosków. - Wnioski o wydanie orzeczeń rozpatrywane są w trybie "zaocznym", czyli z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby orzekanej. Do wniosku o wydanie orzeczenia potrzebna jest dokumentacja medyczna, która musi być dla lekarza przewodniczącego składu orzekającego wystarczająca do wydania orzeczenia - poinformowała Gałecka.