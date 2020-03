Wielkanocne śniadanie z dostawą do domu. Świąteczne paczki mogą dostać osoby w kwarantannie

Śniadanie z dostawą do domu

- Sytuacja, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy - wolontariusze fundacji i osoby osamotnione, jest trudna. Pojawiło się mnóstwo ograniczeń związanych z epidemią, ale nie zniknęła rzecz najważniejsza: nasz zapał i serce do tego, by zwłaszcza teraz dotrzeć do najbardziej cierpiących z powodu samotności. Wierzę, że nowa formuła, dostarczania do domów osób samotnych hermetycznie zapakowanego śniadania świątecznego, umożliwi nam nie tylko dotarcie do nich z posiłkiem, ale też ze słowem otuchy – mówi Mikołaj Rykowski, założyciel fundacji Wolne Miejsce, organizujący z wolontariuszami od 20 lat Wigilie i Śniadania Wielkanocne dla Samotnych, cytowany w komunikacie ratusza.