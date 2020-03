Ruch na drogach o połowę mniejszy. Czy w Warszawie lepiej się oddycha?

"Blisko sto tysięcy pojazdów na dobę jeździło na początku marca przez rondo Dmowskiego. Po wprowadzeniu obostrzeń w związku z koronawirusem ruch w tym miejscu jest o ponad połowę mniejszy" - poinformował w piątek Zarząd Dróg Miejskich. Ale - jak informuje ratusz - to nie oznacza, że w Warszawie oddycha się lepiej.

Jak przekazali drogowcy, epidemia ma duży wpływ na natężenie ruchu, co najlepiej pokazuje sytuacja w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w stolicy, którym jest rondo Dmowskiego. Ze statystyk opublikowanych w piątek wynika, że od 2 do 11 marca przejeżdżało tamtędy 92,3 tysięcy pojazdów na dobę.

Powietrze bez znacznej poprawy

Jednak to, że w Warszawie samochodów jest mniej, nie spowodowało, że poprawiła się jakość powietrza, którym oddychamy. Jak poinformowało biuro prasowe warszawskiego ratusza, nie zarejestrowano w ostatnich dniach wyraźnego spadku stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu, który oscyluje w okolicach ok 70 mikrogramów na metr sześcienny, co Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska określa jako poziom umiarkowany.