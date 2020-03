Wożą zakupy dla Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. "By mieć pewność, że nie opuszczają domów"

Jak przekazał Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths, która kieruje tą inicjatywą, zakupy dowozi Silent Hero Taxi. Za darmo otrzymuje je około 40 osób. Projekt obejmuje zasięgiem Warszawę i okolice.

Chcą ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem

Dotąd taksówki pomagały głównie Sprawiedliwym wśród Narodów Świata za darmo się przemieszczać. Teraz, ze względu na obowiązujący stan epidemii, nieco przekształciły swą działalność i podopiecznym fundacji From the Depths dowożą zakupy.

Mogą zadzwonić, gdy czegoś potrzebują

- Dostarczamy artykuły spożywcze i zaspokajamy ich podstawowe potrzeby, aby mieć pewność, że nie opuszczają swoich domów, jeśli nie jest to konieczne – opisywał inicjatywę Jonny Daniels. Ktoś z fundacji dzwoni też codziennie do tych osób, aby się upewnić, czy czegoś nie potrzebują. Każdy ze Sprawiedliwych może również sam zadzwonić do fundacji w dowolnym momencie z jakąś prośbą.