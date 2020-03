Maseczki, rękawiczki i kombinezony trafią do warszawskich szpitali

"Mamy to! Zamówiony przez nas sprzęt ochrony osobistej, którego tak bardzo brakuje lekarzom i personelowi szpitali, dociera do Miasta Stołecznego Warszawy" – poinformował w czwartek na Facebooku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Jak wyjaśnił prezydent, chodzi o sprzęt ochrony osobistej: maseczki, fartuchy, kombinezony, przyłbice, rękawice czy płyny do dezynfekcji.

" (...) są w naszych magazynach i lada chwila trafią do warszawskich szpitali, które tak bardzo ich potrzebują" - napisał w poście Trzaskowski. "50 proc. naszego zamówienia, czyli ok. 90 tys. sztuk różnego rodzaju sprzętu, jest już na miejscu" - dodał.

Na sprzęt znalazło się 12 milionów złotych

Prezydent podkreślił, że na pierwszym froncie walki z koronawirusem są lekarze, pielęgniarki i personel szpitalny. "Zapewnienie im bezpieczeństwa to dziś priorytet – to ich zdrowie i bezpieczeństwo są podstawowym warunkiem bezpieczeństwa nas wszystkich" – napisał.

Trzaskowski podkreślił, że stołeczne szpitale i przychodnie podejmują również własne wysiłki, by poprawić procedurę zakupów na bardzo trudnym obecnie rynku. Między innymi z powodu kłopotów z realizacją dostaw i rosnących cen, placówki stworzyły grupę zakupową i na bieżąco będą uzupełniać swoje zaopatrzenie. "To kolejny powód, by dziękować, kłaniać się w pas i być dumnym z ludzi, którzy dbają o warszawską ochronę zdrowia!" – napisał Trzaskowski.