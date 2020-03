Pustki na ulicach Warszawy. "Mieszkańcy pozostali w domach"

Warszawiacy poważnie podeszli do zaleceń władz i służb sanitarnych. Widać to gołym okiem. Gdy w normalną sobotę w południe na ulicach roi się od samochodów, autobusy i tramwaje są pełne pasażerów, a w galeriach handlowych kłębią się tysiące osób, dziś wszędzie jest pusto. Niemal całkowicie wymarłe jest Krakowskie Przedmieście, które w weekendy ściąga zwykle mnóstwo spacerowiczów.

- Jeszcze do 12 można było zauważyć na chodnikach po kilka osób. Teraz miasto jest niemal bez ludzi, jeżdżą tylko samochody. Warszawa wygląda dzisiaj jak w długi weekend czy święta. W komunikacji miejskiej pustki, zarówno w tramwajach, jak i w autobusach - opisuje reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Co najbardziej rzuca się w oczy? - To przede wszystkim puste chodniki i parki. Nawet na zapchanych zwykle parkingach, przy wielkopowierzchniowych sklepach, zaczynają zwalniać się miejsca - obserwuje reporter.