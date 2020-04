Warszawa szuka oszczędności. "Wstrzymujemy podpisywanie umów na kolejne inwestycje"

Jak zaznaczył prezydent na piątkowej konferencji prasowej, urzędnicy prognozują, że w związku z epidemią, wpływy do budżetu będą maleć. Dlatego władze stolicy zwróciły się o pomoc do rządu.

Cięcia są konieczne, by zachować miejsca pracy

Podkreślił, że miasto musi teraz przede wszystkim zadbać o miejsca pracy, tak by w trakcie epidemii zachować ich jak najwięcej. - Jest to dla nas absolutny priorytet, dlatego te cięcia, te ograniczenia zaczynamy od nas samych, czyli od tych wydatków, które nie są w stu procentach konieczne w tak trudnej sytuacji – mówił prezydent stolicy.

Przeprowadzenie wyborów jest niemożliwe

Podczas konferencji odniósł się on również do kwestii przeprowadzenia wyborów prezydenckich. - W naszej ocenie nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja ze względu bezpieczeństwo obywateli – powiedział Trzaskowski.

Jak ocenił, w momencie epidemii niezasadnym byłoby przesunięcie większości urzędników do tego, żeby zajmowali się tą kwestią zamiast zabezpieczeniem miasta. - Przygotowanie 1,4 miliona kopert oznaczałoby, że tysiąc urzędników musiałoby pracować non stop tylko nad tym przez trzy tygodnie. To jest po prostu niewyobrażalne i fizycznie niemożliwe do przeprowadzenia, jeżeli miasto ma dalej funkcjonować i mieć na uwadze bezpieczeństwo swoich obywateli – zaznaczył prezydent Warszawy.