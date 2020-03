"Specjalne komunikaty" rozbrzmiewają z radiowozów

Będą zwracać uwagę na więcej niż dwie osoby

Ciarka dodał, że nowe przepisy mają na celu przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka zakażenia się koronawirusem. - Cały czas działa kolej, komunikacja zbiorowa, nikt nie zamyka dróg, mamy prawo przemieszczać się do zakładu pracy, do apteki, sklepu czy odwiedzić rodzinę. Nikt nie będzie za to karał. Uwagę policjantów będą zwracały grupy osób i tutaj będziemy natychmiast reagować – przekazał Mariusz Ciarka.

Mówi o tym nowe rozporządzenie

Policja reaguje w ten sposób na ogłoszenie nowego rozporządzenia ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. We wtorek poinformowali między innymi, że od 25 marca do 11 kwietnia obowiązywać będą kolejne ograniczenia w poruszaniu się . Nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Obostrzenia nie dotyczą: dojazdu do pracy, wolontariatu, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (na przykład niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, opieki na bliskimi, wyprowadzenia psa). Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób, choć nie dotyczy to rodzin.