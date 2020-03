Konkurs Chopinowski ma się odbyć zgodnie z planem. Mimo koronawirusa

- Z wicepremierem, profesorem Piotrem Glińskim ustaliliśmy, że nie zmieniamy harmonogramu. Okoliczności, które mogłyby nas do tego zmusić, to fakt, że większość uczestników nie dotrze na konkurs, na eliminacje, wtedy przesuwamy eliminacje na wrzesień - podał Artur Szklener podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - Jeśli do tego nie dojdzie, eliminacje się odbędą, możliwe, że bez publiczności. Wszystkie środki ostrożności mamy w zanadrzu przygotowane - zapewnił.

Szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrócił uwagę, że Chopin to "największa ikona polskiej kultury". - To jest w zasadzie okazja przede wszystkim do powiedzenia, że to jest dla nas bardzo ważne, dla całej polskiej wspólnoty, ale to jest także ważne dla całego świata, bo Chopin jest ikoną kultury światowej i Polska ma obowiązek w związku z tym Chopina sławić na cały świat i dbać o to, żeby dziedzictwo muzyki Chopina było podtrzymywane, rozwijane i wspierane - podkreślił.