Śródmieście Rafał Trzaskowski reaguje w sprawie ekranu w Domach Centrum. "Samowola budowlana i bezczelność" Oprac. Katarzyna Kędra |

Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Na fasadzie Domów Centrum przy ul. Marszałkowskiej 104/122 zamontowano wielkopowierzchniowy ekran LED, na którym wyświetlane są reklamy. Jak informowaliśmy już na tvnwarszawa.pl, montaż tak dużej reklamy świetlnej w tym miejscu wzbudził wątpliwości m.in. dotyczące wytrzymałości budynku. Legalność montażu ekranu kwestionuje prezydent Warszawy.

"Samowola budowlana i bezczelność"

W filmie zamieszczonym na swoim kanale na YouTubie Rafał Trzaskowski przekazał, że nikt nie wystąpił o pozwolenie na budowę, nikt nie zgłaszał robót związanych z montażem ekranu, a we wniosku do konserwatora nie było słowa o ekranie.

"To jest samowola budowlana, a sposób, w jaki ją przeprowadzono, jest bezczelnością" - podkreślił. Przypomniał, że PINB próbował skontrolować ten ekran cztery razy, a podczas ostatniej kontroli, w poniedziałek - inspektorów znowu nie dopuszczono do urządzeń.

"Usłyszeli, że system asekuracyjny nie jest sprawny. Obejrzeli ekran z chodnika, jak zwykli przechodnie. Nadzór wstrzymał roboty, ale ekran nadal świeci" - opisał prezydent Warszawy.

Zaznaczył, że nie zamierza się temu przyglądać. "Podjąłem decyzję - miasto złożyło zawiadomienie do prokuratury, a nadzór złożył drugie za utrudnianie kontroli i będę zabiegał o zmianę prawa, by miasto miało skuteczne narzędzia wobec tych, którzy najpierw budują, a potem ewentualnie pytają" - podkreślił Trzaskowski, dodając, że to nie jest spór miasta z biznesem, tylko z kimś, kto uznał, że prawo go nie dotyczy.

Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Ekrany na Domach Centrum pod lupą nadzoru Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Tłumaczenia prezesa i "rygorystyczne ekspertyzy"

Prezes zarządu Iposter sp. z o.o. Marcin Grzywacz w oświadczeniu wyjaśnił, że w dokumentacji i wnioskach wyraźnie wskazano, że dotychczasowa forma reklamy - wielkoformatowa płachta reklamowa zasłaniająca szyby - zostanie zastąpiona nowym rozwiązaniem.

Podkreślił, że działania związane z renowacją elewacji oraz przeszkleń budynku były prowadzone na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi, a także zasadami sztuki budowlanej.

"Sam ekran został zaprojektowany i zamontowany w tzw. strefie przeziernej, bezpośrednio za szybą. Zastosowana technologia montażu jest zatem całkowicie bezinwazyjna dla głównych elementów konstrukcyjnych budynku. Nie dokonano żadnej ingerencji w jego strukturę, co jest kluczowe z punktu widzenia zachowania gwarancji i bezpieczeństwa obiektu" - wyjaśnił.

Poinformował też, że mimo braku wymogów formalnych i braku ingerencji w strukturę nośną budynku przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac montażowych jego konstrukcja została dodatkowo poddana rygorystycznym ekspertyzom technicznym.

"Niezależni eksperci sprawdzili nośność obiektu, uzyskując bezwzględne potwierdzenie, że konstrukcja budynku bez problemu wytrzyma obciążenia związane z instalacją nowoczesnego ekranu" - dodał.

Inspektor przeprowadził kontrole

W związku z przekonaniem, że wielkoformatowe wyświetlacze elektroniczne wywierają znaczący wpływ na przestrzeń publiczną, ratusz zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zbadanie dokumentacji i kontrolę, czy prace budowlane prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym projektem, czy też urządzenia reklamowe zostały zrealizowane jako samowola budowlana.

Oksana Krak z warszawskiego PINB poinformowała, że inspektor prowadzi takie postępowanie.

- W toku postępowania wielokrotnie zostały przeprowadzone kontrole - dodała.

Co z uchwałą krajobrazową?

Kwestię umieszczania reklam na terenie miasta określa uchwała krajobrazowa, której Warszawa nie ma. Trwają prace nad jej uchwaleniem - konsultacje społeczne projektu zakończyły się 15 października tego roku. Poprzednia uchwała z 2020 roku została uchylona w całości przez ówczesnego wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła z powodu istotnego naruszenia prawa.

Głównymi przyczynami jej uchylenia były m.in. pominięcie ponownych konsultacji i wyłożenia do wglądu, brak uzgodnienia ostatecznego kształtu z konserwatorem zabytków oraz przekroczenie uprawnień ustawowych.