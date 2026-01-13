Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Kontrolowali kierowców przewozu osób, trzej muszą opuścić Polskę

Kontrola kierowcy przewozu osób
Policyjne kontrole przewozów osób (wideo bez dźwięku)
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i stołecznej policji przeprowadzili pierwsze w tym roku kontrole legalności pobytu cudzoziemców podczas akcji Bezpieczny Przewóz. Zatrzymali trzech obcokrajowców, muszą oni opuścić Polskę.

Kontrole prowadzone były w rejonie stołecznych dworców kolejowych i były ukierunkowane na kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnych.

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec przekazała, że w wyniku kontroli zatrzymano trzech cudzoziemców 0 dwóch obywateli Uzbekistanu i jednego Tadżykistanu - którzy, przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, wykonywali odpłatny przewóz osób.

Byli w bazie osób, którym należy odmówić wjazdu

Okazało się, że dane zatrzymanych mężczyzn figurowały w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) jako obywateli państw trzecich, którym należy odmówić wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich.

"Wpisów do systemu dokonały odpowiednio: w przypadku obywateli Uzbekistanu - władze Niemiec, natomiast wobec obywatela Tadżykistanu - strona litewska. Ponadto dwóch z zatrzymanych nie posiadało uregulowanego statusu pobytowego w Polsce" - dodała Bielec.

Wszyscy trzej mają nakaz opuszczenia Polski w terminie 30 dni oraz zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen na okres roku.

Klaudia Kamieniarz
Warszawa, policja, przewozy osób
Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

TAGI:
Straż GranicznaPolicjaMigranci i uchodźcy w Europie
