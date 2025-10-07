Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego

Konkurs Chopinowski. Do II etapu zakwalifikowało się czterech Polaków Źródło: TVN24 / Youtube.com/Chopin Institute

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wtorkowa sesja wieczorna była ostatnią w ramach I etapu Konkursu Chopinowskiego. Wśród wykonawców byli m.in. jedyna Polka Zuzanna Sejbuk oraz Czeszka Eva Strejcová, która jest jedyną reprezentantką swojego kraju w konkursie.

Nazwiska pianistów zakwalifikowanych do II etapu poznaliśmy późnym wieczorem. Przewodniczący jury Garrick Ohlsson zaznaczył, że decyzja była trudna, ale wskazał, że już sam występ podczas pierwszego etapu jest dla młodych pianistów dużym sukcesem i wyróżnieniem. Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, dr Artur Szklener odczytał nazwiska zakwalifikowanych do drugiego etapu.

Zakwalifikowało się do niego czterech Polaków - Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz. Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się w czwartek o godz. 10.

Pełna lista zakwalifikowanych do drugiego etapu zmagań:

Piotr Alexewicz (Polska), Jonas Aumiller (Niemcy), Yanyan Bao (Chiny), Kai-Min Chang (Chiny), Kevin Chen (Kanada), Xuehong Chen (Chiny), Zixi Chen (Chiny), Yubo Deng (Chiny), Yang Jack Gao (Chiny), Eric Guo (Kanada), Xiaoyu Hu (Chiny), Zihan Jin (Chiny), Adam Kałduński (Polska), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Hyo Lee (Korea Południowa), Hyuk Lee (Korea Południowa), Kwanwook Lee (Korea Południowa), Xiaoxuan Li (Chiny), Zhexiang Li (Chiny), Tianyou Li (Chiny), Eric Lu (USA), Philipp Lynov, Tianyao Lyu (Chiny), Ruben Micieli (Włochy), Nathalia Milstein (Francja), Yumeka Nakagawa (Japonia), Vincent Ong (Malezja), Piotr Pawlak (Polska), Yehuda Prokopowicz (Polska), Hao Rao (Chiny) Anthony Ratinov (USA), Miyu Shindo (Japonia), Gabriele Strata (Włochy), Tomoharu Ushida (Japonia), Zitong Wang (Chiny), Yifan Wu (Chiny), Miki Yamagata (Japonia), William Yang (USA), Jacky Zhang (Wielka Brytania).

Konkurs Chopinowski w Warszawie. Największą reprezentację mają Chiny

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

W tegorocznym konkursie do rywalizacji stanęło 84 pianistów i pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie były na starcie Chiny - 28 osób, z Polski i Japonii było po 13 osób. Z Polski: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Uczestników i uczestniczki konkursu ocenia 17-osobowe jury pod przewodnictwem wybitnego amerykańskiego pianisty, zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego w 1970 roku Garricka Ohlssona. Zasiadają w nim wybitni chopiniści: byli laureaci konkursu, pedagodzy, a także znawcy życia i twórczości Fryderyka Chopina.

Wielkie wydarzenie, prawie sto lat tradycji

Historia Konkursu Chopinowskiego sięga 1927 roku, to jedno z najstarszych wydarzeń muzycznych tego typu na świecie. Jest konserwatywne, ale ewoluuje. Na przestrzeni lat zmieniały się: liczba etapów, program, sposób oceniania czy nagrody.

Od samego początku stałe są tylko dwa aspekty konkursu: to, że na obowiązujący na nim repertuar składa się wyłącznie muzyka Fryderyka Chopina, i to, że przyciąga on coraz większe zainteresowanie.