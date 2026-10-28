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Śródmieście

Komosa przegrał w sądzie z Kaczyńskim. Zapowiedział apelację i obecność na miesięcznicy

Magdalena Gruszczyńska
Zespół autorów
Oprac. Magdalena GruszczyńskaOprac. Grzegorz Popławski
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Jarosław Kaczyński
Kaczyński: sprawa smoleńska wróci z siłą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
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Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poinformował, że prezes Jarosław Kaczyński wygrał w sądzie ze Zbigniewem Komosą, który w każdą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej składa wieniec z tabliczką o treści "pamięci ofiar Lecha Kaczyńskiego". Wyrok jest nieprawomocny. Komosa już zapowiedział nie tylko apelację, ale i swoją obecność na kolejnej miesięcznicy.

Od kwietnia 2018 roku ten warszawski przedsiębiorca w każdą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej składa przed pomnikiem na placu Piłsudskiego wieniec. Umieszcza na nim tabliczkę, w której winą za śmierć ofiar obarcza Lecha Kaczyńskiego.

"Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski" - brzmi jej treść.

Dlaczego Komosa pojawia się 10. dnia każdego miesiąca i składa wieniec przy pomniku ofiar katastrofy? - Co mną kieruje? Brak zgody na budowę historii mojej ojczyzny opartej na teoriach, które nie mają pokrycia w faktach - mówił trzy lata temu w programie "Czarno na białym", mając na myśli hipotezy o zamachu czy spisku. - Nigdy moim zamiarem nie było znieważenie kogokolwiek. Nie zgadzam się z tym. Na tabliczce przyczepionej do wieńca oddaję cześć i pamięć - stwierdził.

Zbigniew Komosa na pl. Piłsudskiego w Warszawie podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej
Zbigniew Komosa na pl. Piłsudskiego w Warszawie podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Pozwał go do sądu Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

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Wyrok sądu

W środę sąd wydał wyrok. Informację o tym przekazał w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Sąd I instancji zakazał Zbigniewowi Komosie publicznej prezentacji treści (w szczególności twierdzeń, przypuszczeń, spekulacji lub nawet sugestii i pytań), że śp. p. prezydent Lech Kaczyński w jakikolwiek sposób przyczynił się do tragedii smoleńskiej, bądź że wywierał wpływ na decyzje w przedmiocie lądowania w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku" - napisał.

Komosa ma też zapłacić 30 tysięcy złotych na rzecz hospicjum i zamieścić oświadczenie z przeprosinami o treści wskazanej przez sąd.

Zapowiedź apelacji

Wyrok jest nieprawomocny. Komosa już zapowiedział apelację. W swoim wpisie na X wspomniał też, że wyrok wydała neosędzia i zapowiedział, że będzie na kolejnej miesięcznicy - 10 listopada.

"Nie zgadzam się na dławienie debaty publicznej, składamy apelację. Od początku składania wieńców brałem pod uwagę najgorsze możliwości, dlatego nie rozpaczam. Rozprawę prowadziła neosędzia (nie udało jej się wyłączyć z procesu). Do zobaczenia 10 XI" - napisał.

"To śmieszne i tragiczne jednocześnie" - skomentował w rozmowie z dziennikarzem Onetu Zbigniew Komosa, zapowiadając, że nadal będzie przynosił na miesięcznice wieniec ze sporną tablicą.

O wyrok i jego uzasadnienie zapytaliśmy Sąd Okręgowy w Warszawie, czekamy na odpowiedź.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Jarosław KaczyńskiKatastrofa smoleńskaWyroki sądowe w Polsce
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