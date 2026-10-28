Śródmieście Komosa przegrał w sądzie z Kaczyńskim. Zapowiedział apelację i obecność na miesięcznicy Oprac. Magdalena Gruszczyńska Oprac. Grzegorz Popławski Zespół autorów |

Kaczyński: sprawa smoleńska wróci z siłą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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Od kwietnia 2018 roku ten warszawski przedsiębiorca w każdą miesięcznicę katastrofy smoleńskiej składa przed pomnikiem na placu Piłsudskiego wieniec. Umieszcza na nim tabliczkę, w której winą za śmierć ofiar obarcza Lecha Kaczyńskiego.

"Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski" - brzmi jej treść.

Dlaczego Komosa pojawia się 10. dnia każdego miesiąca i składa wieniec przy pomniku ofiar katastrofy? - Co mną kieruje? Brak zgody na budowę historii mojej ojczyzny opartej na teoriach, które nie mają pokrycia w faktach - mówił trzy lata temu w programie "Czarno na białym", mając na myśli hipotezy o zamachu czy spisku. - Nigdy moim zamiarem nie było znieważenie kogokolwiek. Nie zgadzam się z tym. Na tabliczce przyczepionej do wieńca oddaję cześć i pamięć - stwierdził.

Zbigniew Komosa na pl. Piłsudskiego w Warszawie podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Pozwał go do sądu Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

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Wyrok sądu

W środę sąd wydał wyrok. Informację o tym przekazał w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Sąd I instancji zakazał Zbigniewowi Komosie publicznej prezentacji treści (w szczególności twierdzeń, przypuszczeń, spekulacji lub nawet sugestii i pytań), że śp. p. prezydent Lech Kaczyński w jakikolwiek sposób przyczynił się do tragedii smoleńskiej, bądź że wywierał wpływ na decyzje w przedmiocie lądowania w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku" - napisał.

Komosa ma też zapłacić 30 tysięcy złotych na rzecz hospicjum i zamieścić oświadczenie z przeprosinami o treści wskazanej przez sąd.

Zbigniew Komosa przegrywa przed Sądem❗️ Nie ma zgody na kłamliwą, ruską propagandę w przestrzeni publicznej❗️ Sąd I instancji: ▶️ zakazał Zbigniewowi Komosie publicznej prezentacji treści (w szczególności twierdzeń, przypuszczeń, spekulacji lub nawet sugestii i pytań), że śp. p. prezydent Lech Kaczyński w jakikolwiek sposób przyczynił się do tragedii smoleńskiej, bądź że wywierał wpływ na decyzje w przedmiocie lądowania w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 roku. ▶️ zasądził od Zbigniewa Komosy kwotę 30.000 zł dla "Stowarzyszenia na rzecz wspierania hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim"; ▶️ nakazał pozwanemu Z. Komosie w terminie 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia złożenie oświadczenia (w formie wpisu na X oraz listu skierowanego do p. prezesa J. Kaczyńskiego) o poniższej treści: — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) October 28, 2026

Zapowiedź apelacji

Wyrok jest nieprawomocny. Komosa już zapowiedział apelację. W swoim wpisie na X wspomniał też, że wyrok wydała neosędzia i zapowiedział, że będzie na kolejnej miesięcznicy - 10 listopada.

"Nie zgadzam się na dławienie debaty publicznej, składamy apelację. Od początku składania wieńców brałem pod uwagę najgorsze możliwości, dlatego nie rozpaczam. Rozprawę prowadziła neosędzia (nie udało jej się wyłączyć z procesu). Do zobaczenia 10 XI" - napisał.

Nie zgadzam się na dławienie debaty publicznej, dlatego wraz z @JerzyJurektt składamy apelację. Od początku składania wieńców brałem pod uwagę najgorsze możliwośnie , dlatego nie rozpaczam. Rozprawę prowadziła neo-sędzia (nie udało jej się wyłączyć z procesu) Do zobaczenia 10 XI — Zbigniew Komosa🇵🇱 (@KomosaZbigniew) October 28, 2026

"To śmieszne i tragiczne jednocześnie" - skomentował w rozmowie z dziennikarzem Onetu Zbigniew Komosa, zapowiadając, że nadal będzie przynosił na miesięcznice wieniec ze sporną tablicą.

O wyrok i jego uzasadnienie zapytaliśmy Sąd Okręgowy w Warszawie, czekamy na odpowiedź.