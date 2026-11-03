Fakty po faktach Kierwiński: pan prezydent starał się stroić w piórka obrońcy konstytucji

Co działo się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Rozmowa była na wszystkie bieżące tematy. Widzieliście wszyscy otwarcie Rady, publiczny głos prezydenta Nawrockiego. To bardzo charakterystyczne dla pana prezydenta, że sam sobie dał głos i nie pozwolił na ripostę ze strony premiera - zauważył Kierwiński. - Mam wrażenie, że pan prezydent nie pozwolił, nie dał szansy odnieść się publicznie panu premierowi do własnego wystąpienia, bo pan prezydent głęboko gdzieś wie, że ponosi współodpowiedzialność za to, co dzieje się w polskim sądownictwie - ocenił minister i dodał: To taka tchórzliwa formuła, którą wybrał pan prezydent.

- Widać pan prezydent bardzo obawiał się tego, co powie Donald Tusk. A jeżeli się obawiał, to znaczy, że wie, że jego argumenty w tej dyskusji są bardzo, bardzo słabe - podsumował.

O czym rozmawiano?

- Tematem było i bezpieczeństwo i kwestie bieżące. Stanowisko prezydenta i rządu jest zupełnie inne. My jako kraj mamy poważne wyzwania przed sobą. W sprawie Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy oczekiwać od prezydenta, że powinien stać się arbitrem w tej sprawie - powiedział minister i przyznał, że momentami atmosfera na posiedzeniu RBN napięta. - Były momenty bardziej gorące i bardziej spokojne, bo tematy były różne - dodał.

"Policja musi reagować"

Kierwiński odniósł się też do zarzutów stawianych policji po piątkowym proteście przed Trybunałem.

- Rolą policji jest dbać o bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego i sędziów. Tę rolę wykonali perfekcyjnie. Zrobili to w sposób niezwykle taktowny, nieeskalujący. Policja twardo broni TK przed tymi, którzy z łomem starali się na teren TK wedrzeć - powiedział minister. - Ustawa o policji mówi, do czego jest ta formacja, ma dbać o bezpieczeństwo i przeciwdziałać łamaniu prawa. Policja musi reagować, gdy ktoś przeskakuje na teren Trybunału, bo do tego jest powołana - powiedział i podkreślił, że jest dumny z policjantów.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

We wtorek odbyła się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestnicy zajmują się bieżącą, ogólną sytuacją bezpieczeństwa Polski, kwestią budowy w Polsce stałej bazy wojsk USA, a także - na co wskazywali w ostatnich dniach przedstawiciele kancelarii prezydenta - sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W skład Rady wchodzą marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii. W Pałacu prezydenckim pojawili się też między innymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła czy minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.