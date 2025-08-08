Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"

Projekt wideo 242
Mężczyzna schował w przyprawach kokainę, twierdząc że przypadkowo znalazł ją dzień wcześniej
Źródło: Policja Śródmieście
Mężczyzna schował w przyprawach kokainę, twierdząc, że znalazł ją dzień wcześniej. Policjanci znaleźli też w jego mieszkaniu blisko 100 tysięcy złotych. Usłyszał zarzuty za posiadanie narkotyków. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

"Policjanci z wydziału operacyjno-rozpoznawczego śródmiejskiej komendy w ostatnim czasie wpadli na trop mężczyzny mogącego mieć związek z narkotykowym półświatkiem. W garażu podziemnym jednego z bloków przy ulicy Myśliborskiej zatrzymali kierującego osobowym bmw. 43-latek był wyraźnie zaskoczony. Nie przyznał się do posiadania jakichkolwiek zabronionych substancji" - opisuje w komunikacie młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Kokaina w przyprawach

W jego aucie policjanci nie znaleźli narkotyków. Przeszukali też jednak mieszkanie 43-latka. W szafce kuchennej z przyprawami kryminalni znaleźli blisko 30 gramów kokainy. Mężczyzna przyznał się wtedy do jej posiadania. Twierdził, że przypadkowo znalazł ją dzień wcześniej.

"Dodatkowo w wyniku wszystkich czynności policjanci znaleźli blisko 100 tysięcy złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar" - dodaje mł. asp. Jakub Pacyniak.

Zatrzymanego przewieziono do komendy przy ulicy Wilczej. Po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzuty za posiadanie narkotyków. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

TAGI:
NarkotykiPolicjaPrzestępczość w Warszawie
