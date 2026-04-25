Kierowca autobusu reanimował pasażerkę. "Nie każdy bohater nosi pelerynę"
O zdarzeniu poinformowała fundacja Uniters, zajmująca się organizowaniem pomocy dla rodzin potrzebujących. W piątek, tuż przed wejściem do siedziby organizacji przy Alejach Jerozolimskich zatrzymał się miejski autobus linii 517.
"Kierowca ma na imię Andrzej. Dla nas jest bohaterem"
"Jak się okazało, w środku młoda dziewczyna straciła przytomność, zatrzymała się akcja serca i kierowca rzucił się na pomoc. Reanimował ją aż do przyjazdu karetki, zachowując spokój, instruował ludzi, co i jak mają robić, by pomóc efektywnie" - relacjonuje fundacja w swoich mediach społecznościowych.
"Zachowywał się bardzo profesjonalnie, a jak się potem okazało, robił to pierwszy raz w życiu" - czytamy w opisie zdarzenia.
Przedstawiciele fundacji informują, że udało się przywrócić funkcję życiowe młodej kobiety. "Kierowca ma na imię Andrzej. Dla nas jest bohaterem" - podkreślono we wpisie.
Post fundacji udostępniły Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie. "Nie każdy bohater nosi pelerynę. Wspaniała, godna naśladowania postawa kierowcy" - podsumował przewoźnik.
