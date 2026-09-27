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Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami Maratonu Warszawskiego

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Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Trasa 47. Maratonu Warszawskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Kenijczyk Stephen Kibor czasem 2:09.19 wygrał 48. Maraton Warszawski. Najszybszą kobietą była Lili Anna Vindics-Toth, która poprawiła rekord Węgier na 2:24.48. Na starcie stanęło 14 tysięcy biegaczy, ostatni maratończycy dotrą do mety około godziny 15.30.

Kibor poprawił rekord życiowy. Za nim uplasowali się Ugandyjczycy Victor Kwemboi - 2:12.20 i Ezekiel Mitai - 2:12.36. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który z czasem 2:19.20 zajął dziewiąte miejsce.

Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego
Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Srebrna medalistka tegorocznych mistrzostw Europy w Birmingham Vindics-Toth oprócz rekordu kraju, poprawiła też kobiecy rekord Maratonu Warszawskiego. Druga Etiopka Gelane Senbete uzyskała czas 2:24.57, a trzecia Kenijka Vivian Jerotich Kosgei - 2:28.24.

Zwyciężczyni Węgierka Lili Anna Vindics-Toth na mecie 48. Maratonu Warszawskiego
Zwyciężczyni Węgierka Lili Anna Vindics-Toth na mecie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

- To zawsze świetna sprawa i duża nobilitacja dla każdej imprezy, kiedy pada rekord kraju. Vindics-Toth poprawiła się o kilka minut i urwała niemal minutę z rekordu Węgier - powiedział prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

Zaśpiewali "Sen o Warszawie"

Niedzielny poranek w stolicy był pogodny i słoneczny. Na starcie zaśpiewano "Sen o Warszawie". Spod Pałacu Kultury biegacze skierowali się ulicami Świętokrzyską i Nowy Świat w stronę Mostu Poniatowskiego. Minęli Stadion Narodowy i zawrócili na Rondzie Wiatraczna. Następnie okrążyli Park Skaryszewski. Pobiegli ulicą Grochowską i ponownie przebiegli obok Stadionu Narodowego. Później skierowali się wzdłuż Wisły na północ. Minęli ZOO i Mostem Gdańskim przedostaną się na Żoliborz.

Dalsza część trasy przebiegała przez Wolę, Bemowo i Bielany. Po dotarciu do ul. Marymonckiej uczestnicy skierowali się na południe w stronę centrum miasta przez Plac Wilsona i Plac Inwalidów. Minęli Sąd Najwyższy, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski i dotarli do ul. Świętokrzyskiej, która była ostatnią prostą do mety przy Pałacu Kultury.

Na podium towarzyszącego biegu na 10 km stanęli Ukrainiec Aleksii Pysarew - 29.15, Mateusz Kaczor - 29.36 i Adam Czerwiński - 30.59 oraz Emilia Mazek - 34.20, Sabina Jarząbek - 34.47 i Włoszka Sakina El Adel - 35.06.

Ostatni maratończycy dotrą do mety około godziny 15.30.

Wyniki maratonu

KOBIETY

1. Lili Anna Vindics-Toth (Węgry) - 2:24.48 2. Gelane Senbete (Etiopia) - 2:24.53 3. Vivian Jerotich Kosgei (Kenia) - 2:28.24

MĘŻCZYŹNI

1. Stephen Kibor (Kenia) - 2:09.19 2. Victor Kwemboi (Uganda) - 2:12.20 3. Ezekiel Mitai (Uganda) - 2:12.36 (...) 9. Dariusz Boratyński (Polska)- 2:19.20

Wyniki biegu na 10 km

KOBIETY

1. Emilia Mazek (Polska) - 34.20 2. Sabina Jarząbek (Polska) - 34.47 3. Sakina El Adel (Włochy) - 35.06

MĘŻCZYŹNI

1. Aleksii Pysarew (Ukraina) - 29.15 2. Mateusz Kaczor (Polska) - 29.36 3. Adam Czerwiński (Polska)- 30.59

Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Zamknięte ulice

Utrudnienia na ulicach wciąż trwają. W czasie zawodów nieprzejezdne są m.in.: Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego; Most Poniatowskiego; Aleja Waszyngtona; Grochowska, jezdnia od Alei Zielenieckiej do Ronda Wiatraczna; Most Świętokrzyski; Most Gdański, jezdnia w kierunku Śródmieścia; Obozowa, jezdnia od Ostroroga do Księcia Janusza; Obrońców Tobruku; Powstańców Śląskich, jezdnia od Maczka do Wrocławskiej; Aleja Reymonta, jezdnia od Kasprowicza do Maczka; Marymoncka, jezdnia od Słowackiego do Lindego; Mickiewicza, jezdnia od Placu Wilsona od Andersa; Bonifraterska i Miodowa.

Ulice będą otwierane możliwie szybko po przebiegnięciu ostatniego zawodnika i uprzątnięciu trasy. Pierwsze zostały otwarte już około godziny 11.30. Najdłużej zamknięte - do godziny 16 lub 18 - będą ulice w Śródmieściu. Jako ostatnia zostanie otwarta Świętokrzyska, przy Parku Świętokrzyskim - dopiero w poniedziałek około godziny 1.

48. Maraton Warszawski
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Komunikacja miejska na objazdach

Zmieniły się trasy komunikacji miejskiej.

"Od piątku do niedzieli autobusy linii 178 będą kursowały na trasie skróconej ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego. W sobotę, gdy zamknięty zostanie fragment Emilii Plater, zmienią się trasy autobusów linii 117, 160 i 507, a 521 będą kursowały na trasie Falenica - Wiatraczna" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Przez całą niedzielę autobusy dwóch linii będą jeździły na trasach skróconych: 503 z Natolina Północnego do Placu Konstytucji i 518 z Nowodworów do Metra Marymont.

Trasa Maratonu Warszawskiego
Trasa Maratonu Warszawskiego
Źródło zdjęcia: Maraton Warszawski

W trakcie biegu objazdami jeżdzą tramwaje: 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33 oraz autobusy: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 184, 185, 197, 202, 220, 249, 409, 500, 507, 509 i 517. W tym czasie kursowanie linii 201 i 409 będzie zawieszone. Częściej będą jeździły autobusy linii 500. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Utrudnienia w ruchuBiegi
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