Śródmieście Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami Maratonu Warszawskiego Oprac. Katarzyna Kędra |

Trasa 47. Maratonu Warszawskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Kibor poprawił rekord życiowy. Za nim uplasowali się Ugandyjczycy Victor Kwemboi - 2:12.20 i Ezekiel Mitai - 2:12.36. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który z czasem 2:19.20 zajął dziewiąte miejsce.

Zwycięzca Stephen Kibor z Kenii na mecie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Srebrna medalistka tegorocznych mistrzostw Europy w Birmingham Vindics-Toth oprócz rekordu kraju, poprawiła też kobiecy rekord Maratonu Warszawskiego. Druga Etiopka Gelane Senbete uzyskała czas 2:24.57, a trzecia Kenijka Vivian Jerotich Kosgei - 2:28.24.

Zwyciężczyni Węgierka Lili Anna Vindics-Toth na mecie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

- To zawsze świetna sprawa i duża nobilitacja dla każdej imprezy, kiedy pada rekord kraju. Vindics-Toth poprawiła się o kilka minut i urwała niemal minutę z rekordu Węgier - powiedział prezes Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

Zaśpiewali "Sen o Warszawie"

Niedzielny poranek w stolicy był pogodny i słoneczny. Na starcie zaśpiewano "Sen o Warszawie". Spod Pałacu Kultury biegacze skierowali się ulicami Świętokrzyską i Nowy Świat w stronę Mostu Poniatowskiego. Minęli Stadion Narodowy i zawrócili na Rondzie Wiatraczna. Następnie okrążyli Park Skaryszewski. Pobiegli ulicą Grochowską i ponownie przebiegli obok Stadionu Narodowego. Później skierowali się wzdłuż Wisły na północ. Minęli ZOO i Mostem Gdańskim przedostaną się na Żoliborz.

Dalsza część trasy przebiegała przez Wolę, Bemowo i Bielany. Po dotarciu do ul. Marymonckiej uczestnicy skierowali się na południe w stronę centrum miasta przez Plac Wilsona i Plac Inwalidów. Minęli Sąd Najwyższy, Zamek Królewski, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski i dotarli do ul. Świętokrzyskiej, która była ostatnią prostą do mety przy Pałacu Kultury.

Na podium towarzyszącego biegu na 10 km stanęli Ukrainiec Aleksii Pysarew - 29.15, Mateusz Kaczor - 29.36 i Adam Czerwiński - 30.59 oraz Emilia Mazek - 34.20, Sabina Jarząbek - 34.47 i Włoszka Sakina El Adel - 35.06.

Ostatni maratończycy dotrą do mety około godziny 15.30.

Wyniki maratonu

KOBIETY

1. Lili Anna Vindics-Toth (Węgry) - 2:24.48 2. Gelane Senbete (Etiopia) - 2:24.53 3. Vivian Jerotich Kosgei (Kenia) - 2:28.24

MĘŻCZYŹNI

1. Stephen Kibor (Kenia) - 2:09.19 2. Victor Kwemboi (Uganda) - 2:12.20 3. Ezekiel Mitai (Uganda) - 2:12.36 (...) 9. Dariusz Boratyński (Polska)- 2:19.20

Wyniki biegu na 10 km

KOBIETY

1. Emilia Mazek (Polska) - 34.20 2. Sabina Jarząbek (Polska) - 34.47 3. Sakina El Adel (Włochy) - 35.06

MĘŻCZYŹNI

1. Aleksii Pysarew (Ukraina) - 29.15 2. Mateusz Kaczor (Polska) - 29.36 3. Adam Czerwiński (Polska)- 30.59

Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Zamknięte ulice

Utrudnienia na ulicach wciąż trwają. W czasie zawodów nieprzejezdne są m.in.: Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego; Most Poniatowskiego; Aleja Waszyngtona; Grochowska, jezdnia od Alei Zielenieckiej do Ronda Wiatraczna; Most Świętokrzyski; Most Gdański, jezdnia w kierunku Śródmieścia; Obozowa, jezdnia od Ostroroga do Księcia Janusza; Obrońców Tobruku; Powstańców Śląskich, jezdnia od Maczka do Wrocławskiej; Aleja Reymonta, jezdnia od Kasprowicza do Maczka; Marymoncka, jezdnia od Słowackiego do Lindego; Mickiewicza, jezdnia od Placu Wilsona od Andersa; Bonifraterska i Miodowa.

Ulice będą otwierane możliwie szybko po przebiegnięciu ostatniego zawodnika i uprzątnięciu trasy. Pierwsze zostały otwarte już około godziny 11.30. Najdłużej zamknięte - do godziny 16 lub 18 - będą ulice w Śródmieściu. Jako ostatnia zostanie otwarta Świętokrzyska, przy Parku Świętokrzyskim - dopiero w poniedziałek około godziny 1.

48. Maraton Warszawski Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W niedzielę Maraton Warszawski. Na trasę wyruszy blisko 14 tysięcy osób

Komunikacja miejska na objazdach

Zmieniły się trasy komunikacji miejskiej.

"Od piątku do niedzieli autobusy linii 178 będą kursowały na trasie skróconej ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego. W sobotę, gdy zamknięty zostanie fragment Emilii Plater, zmienią się trasy autobusów linii 117, 160 i 507, a 521 będą kursowały na trasie Falenica - Wiatraczna" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Przez całą niedzielę autobusy dwóch linii będą jeździły na trasach skróconych: 503 z Natolina Północnego do Placu Konstytucji i 518 z Nowodworów do Metra Marymont.

Trasa Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: Maraton Warszawski

W trakcie biegu objazdami jeżdzą tramwaje: 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33 oraz autobusy: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 184, 185, 197, 202, 220, 249, 409, 500, 507, 509 i 517. W tym czasie kursowanie linii 201 i 409 będzie zawieszone. Częściej będą jeździły autobusy linii 500.