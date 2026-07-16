Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Kara adekwatna do czynów". Biegły o wyroku w procesie Łukasza Żaka

|
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły sądowy o wyroku w procesie Łukasza Żaka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Miejski Reporter
Wielokrotnie było już mówione, że te wyroki i zakazy sądowe są nieskuteczne, bo kierowcy dalej jeżdżą, kolejne otrzymują - powiedział w "Faktach po Faktach" Wojciech Pasieczny, biegły sądowy do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych, odnosząc się do wcześniejszych wyroków Łukasza Żaka, które były przez skazanego lekceważone. W czwartek Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

- Na tak wysoką karę liczyłem. Ta kara nie jest tylko za wypadek, ale za całokształt, czyli za motywy, które nim rządziły, za to, że jechał w stanie nietrzeźwym, za to, że wielokrotnie naruszał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, za to, że uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy ofiarom. Mało tego, on i jego koledzy nie dopuszczali postronnych świadków do ofiary, do pasażerki samochodu. I wreszcie ucieczka z kraju i zachowanie, które było podczas rozpraw sądowych - mówił na antenie TVN24 Wojciech Pasieczny, były naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, obecnie biegły sądowy do spraw rekonstrukcji wypadków drogowych. - Uważam, że ta kara jest adekwatna do czynów, które ten pan popełnił - dodał.

Zdaniem biegłego sądowego, tak wysoka kara wymierzona za spowodowanie wypadku nie wszystkich zniechęci do wsiadania za kierownicę po spożyciu alkoholu. Według niego, Łukasz Żak powinien zdawać sobie sprawę z tego, do jakich konsekwencji mogą doprowadzić jego decyzje, a mimo wszystko postanowił kierować samochodem.

- Wielokrotnie było już mówione, że te wyroki i zakazy sądowe są nieskuteczne, bo kierowcy dalej jeżdżą, kolejne otrzymują. Natomiast w ostatnim czasie faktycznie już trafiają do aresztów, do więzień. Nastąpiła zmiana w orzecznictwie, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia - powiedział biegły.

Wyrok, który może być przestrogą

W studiu "Faktów po Faktach" reporterka "Uwagi!" TVN Małgorzata Prochal przywołała słowa żony ofiary wypadku na Trasie Łazienkowskiej.

- Kiedy już po wyroku rozmawiałam z panią Eweliną, ona powiedziała, że nic nie przywróci życia jej mężowi. Ona straciła męża, a dzieci ojca, ale ma nadzieję, że ten wyrok będzie przestrogą dla innych kierowców, bo konsekwencją takiego postępowania są właśnie dramaty rodzin. Powiedziała, że w jednej chwili straciła 18 lat życia, które wspólnie z mężem budowali - powiedziała.

Małgorzata Prochal przywołała następnie zachowanie oskarżonego na sali sądowej podczas procesu. - Obserwując rozprawy od początku, nie widać było u Łukasza Żaka żadnej skruchy. To właśnie powiedziała mi wdowa po panu Rafale (mąż pani Eweliny, ofiara wypadku - red.), że nigdy nie widziała skruchy ani zachowania, które wskazywałyby na jakąkolwiek refleksję. I to pokazywały poprzednie przestępstwa popełniane przez Łukasza Żaka. W trakcie tych rozpraw, tak jak powiedziała pani Ewelina, bardziej przypominało to spotkanie towarzyskie - powiedziała reporterka.

I przypomniała, że oskarżony nieodpowiednio zachowywał się także wobec wdowy po zmarłym 37-latku. - Były krzywe uśmiechy, komentarze, wrogie spojrzenia, wręcz zaczepianie na korytarzu, więc mówimy tutaj o takim postępowaniu, które ewidentnie wskazuje na brak jakichkolwiek refleksji, ale też na butę i arogancję, więc tutaj sędzia wydając ten wyrok dokładnie wyraził to, że jest to suma dotychczasowych działań człowieka, który odebrał życie męża i ojca dzieci pani Eweliny - podsumowała Prochal.

Zmiana w zachowaniu oskarżonego widoczna była natomiast po odczytaniu czwartkowego wyroku. - Zachowanie wskazywało, że prawdopodobnie Żak i jego koledzy byli przekonani, że i tym razem spotkają się ze znacznie mniej surową karą. Przecież Łukasz Żak pięciokrotnie łamał zakazy prowadzenia pojazdów, miał na koncie inne przestępstwa i były wyroki na przykład prac społecznych albo wyrok, który nie zdążył się uprawomocnić, zanim popełnił kolejne przestępstwa - wyliczała Małgorzata Prochal.

20 lat więzienia

Łukasz Żak w czwartek został skazany na 20 lat więzienia z prawem do ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Żak ma również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi też zapłacić rodzinie ofiary wypadku 900 tys. zł zadośćuczynienia, a poszkodowanej w wypadku swojej znajomej Paulinie K. - 150 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny.

Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej

Do wypadku, za spowodowanie którego skazany został w czwartek Żak, doszło 15 września 2024 r. na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wyniku zderzenia Volkswagena, którym kierował skazany, i Forda, zginął 37-letni pasażer drugiego auta. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego samochodu: kierująca nim 37-letnia żona zmarłego mężczyzny i ich dzieci w wieku czterech i ośmiu lat. Do szpitala trafiła także Paulina K., która podróżowała Volkswagenem.

Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec. Zatrzymano go w Lubece w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA).

Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Miał pędzić z prędkością 226 km/h. Na Trasie Łazienkowskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieWyroki sądowe w Polsce
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Nawoływał do popełnienia przestępstwa i znieważał uczestników marszu
Nawoływał do przestępstwa, będzie musiał opuścić Polskę
Śródmieście
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
17-letni Dominik w wypadku stracił nogi. Remontują szkołę, by mógł do niej wrócić
Radom
Akumulator ciepła na terenie Elektrociepłowni Żerań
Zbudowali wielki "termos". Będą go napełniać przez miesiąc
Piotr Bakalarski
Mieszkańcy wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań
Drzwi zaklejone taśmą. Muszą umówić termin, żeby wejść do swoich mieszkań
Ursus
W piwnicy znaleziono niebezpieczne substancje
Kilkaset słoików z wybuchową substancją w piwnicy chemika. Co ze śledztwem?
Okolice
Waldemar Żurek
Minister o "obowiązku państwa". Skomentował wyrok
Śródmieście
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Obrończyni Żaka zabrała głos po decyzji sądu
Śródmieście
Łukasz Żak
Łukasz Żak skazany
Śródmieście
Łukasz Żak
"Testował pan moją cierpliwość wiele razy". Wstrząsające uzasadnienie
Śródmieście
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Wszystkie zakazy prowadzenia pojazdów Łukasza Żaka
Klaudia Ziółkowska, Jan Kunert
Mieszkańcy Laurowej narzekają na brak dojazdu do swoich bloków
Budowa między blokami wywołała bunt mieszkańców
Białołęka
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Czasem dwie godziny pracy nie wystarczą na centymetr kwadratowy
Śródmieście
Dwóch zatrzymanych i 118 zarzutów za oszustwa
Oszukiwali na BLIK. Duet oszustów trafił do celi
Bemowo
Wypadek w Warszawie
Stracił lusterko i jechał dalej. Nowe fakty w sprawie szaleńczego "rajdu" autobusu
Ochota
Rafał Trzaskowski
"Salonik VIP" i fikcyjne dyżury w szpitalu. Prezydent Warszawy o raporcie NIK
Ursynów
Prace drogowe na trasie S2
Objazdy na S2 i nowe ekrany. Utrudnienia do końca września
Wawer
Ćwiczenia w tunelu POW
Nocne ćwiczenia w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy
Ursynów
Ktoś rzucał czymś w goryla Aziziego w stołecznym zoo
Skandaliczne zachowanie w warszawskim zoo. Zwiedzający rzucał w goryla, wybieg zamknięty
Praga Północ
29-latka została zatrzymana
Seria kradzieży na siłowniach. Z szafek znikały nie tylko pieniądze
Śródmieście
Bad-Bunny
Anna bawiła się w Warszawie. Roberta "koledzy fajnie przywitali"
TVN24
Karol Nawrocki
Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Zatrzymali mężczyznę
Śródmieście
Marta Cienkowska
CBA chce dokumentów z Zarządu Zieleni. Chodzi o współpracę z Martą Cienkowską
Śródmieście
Stoją od lewej Izabela Marcewicz-Jendrysik, Magdalena Młochowska, Rafał Trzaskowski
Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski przedstawił zastępczynie
Śródmieście
Auto wbiło się w rów
Kierowca zajechał mu drogę, ratował się wjazdem do rowu
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
NIK skontrolowała Szpital Południowy. Mamy raport
Patryk Michalski
Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Fiata
Przejechał na czerwonym świetle. To, co powiedział, zdumiało policjantów
Okolice
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu Łukasza Żaka. A za chwilę początek kolejnego
Klaudia Ziółkowska
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Radni mieli obchodzić kolejkę. Kontrola w centrum medycznym w Piasecznie
Okolice
Z bloku w Ursusie ewakuowano 14 rodzin
Pęknięta ściana bloku i nocna ewakuacja 14 rodzin
Ursus
Prawo i Sprawiedliwość złożyło dwie listy kandydatów do rady powiatu (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzucają mu niegospodarność i nepotyzm. Referendum w sprawie odwołania wójta
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki