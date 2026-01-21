"Kajko i Kokosz" po warszawsku. Pierwsze takie wydanie

"Kajko i Kokosz" został przełożony na gwarę warszawską Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak zapewniają przedstawiciele wydawnictwa Egmont, którego nakładem ukazał się właśnie tom z serii komiksów o przygodach Kajko i Kokosza, fabuła "Rogatej hecy" (tak przetłumaczono "Wielki Turniej" na gwarę warszawską) pozostaje wierna pierwowzorowi.

Zbliża się wielki turniej, kasztelan Mirmił cierpi na coraz ostrzejszy ból głowy, mieszkańcy Mirmiłowa hałasują, a przeciwnicy knują kolejne intrygi. Problemem staje się także Święto Barana - każdy kasztelan musi wystawić własnego zawodnika, a w Mirmiłowie nie ma ani jednego barana. Kajko i Kokosz wyruszają więc na wyprawę, nie wiedząc, że Zbójcerze, a po warszawsku - Grandziarze mają dokładnie ten sam plan.

Wielki Turniej zmienił się w Rogatą Hecę

Autorami przekładu komiksu na gwarę warszawską są Janusz Dziano i Sylwia Węgłowska.

- Sam temat opracowania, wejścia w klimat i przemyślenia tego, w jaki sposób równolegle wprowadzić gwarę w miejsce tekstów dialogowych, które stworzył wielki Janusz Christa, nie było prostą sprawą. Gwara warszawska zawsze była bardzo kwiecistym językiem. Myślę, że suma summarum się udało - mówi nam Janusz Dziano.

Współautor przekładu podkreśla, że razem z Sylwią Węgłowską, chcieli zachować przede wyjątkowy humor tej serii komiksów. Ważny był też balans pomiędzy autentycznością gwary, a jej przystępnością dla dzisiejszego czytelnika.

Dziano zdradza, że dyskusje były prowadzone już na etapie przekładu samego tytułu. - W tym momencie przedstawiłem moje stanowisko, ponieważ "wielki turniej" trudno byłoby w jakiś sposób zdefiniować w gwarze warszawskiej, a "heca" to jest bardzo sympatyczne i miłe zdarzenie. Natomiast "rogata" wynika bezpośrednio z treści tego zeszytu - opowiada tłumacz.

Gwara warszawska we współczesnej mowie

Gwara warszawska, jako powszechnie używana odmiana języka powstała w drugiej połowie XVIII wieku, a jej dojrzałą formę można datować na wiek XIX. Na powstanie gwary miało wpływ wymieszanie się mowy migrantów z mazowieckich wsi do miasta z zapożyczeniami z języków: rosyjskiego, niemieckiego, a przede wszystkim jidysz i hebrajskiego.

Po drugiej wojnie światowej zaczęła stopniowo zanikać, ale w powszechnym użyciu była jeszcze w latach 60. Janusza Dziano pytamy, co z dawnego języka warszawskiej ulicy zostało w codziennej mowie mieszkańców współczesnego miasta.

-Jest tego mnóstwo i mógłbym długo i namiętnie mnożyć tu przykłady - zapewnia Janusz Dziano. - Natomiast jest taki element, na który praktycznie dzisiaj nikt nie zwracał uwagi. My to nazywamy kontaminacją, czyli łączeniem form. Jest to połączenie formy bezpośredniej z formą pośrednią: "no widzisz pan", "idź pan", "zrób pan", "a może byś pan". To jest gwara w najczystszej postaci - mówi Janusz Dziano.

Powszechne we współczesnym języku są też tzw. "-aki", które - jak wskazuje Dziano - są naleciałością z gwary mazowieckiej. Chodzi m.in. o warzywniak, prosiak, kurczak, schaboszczak, a także zdrobnienia typu: stoliczek, obrusik czy wódeczka.

"Kajko i Kokosz"

Cykl komiksów "Kajko i Kokosz" opowiada o dwóch wojach – dzielnym i rozważnym Kajku oraz żarłocznym i samolubnym Kokoszu, którzy bronią Mirmiłowa przed atakami niecnych Zbójcerzy pod wodzą Hegemona i przeżywają masę zabawnych przygód. Komiks powstawał w latach 70. i 80. XX wieku i był jedną z wizytówek czasopisma młodzieżowego "Świat Młodych". Autorem kultowej serii był uznawany za jednego z ojców polskiego komiksu Janusz Christa.

