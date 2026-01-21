Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Kajko i Kokosz" po warszawsku. Pierwsze takie wydanie

|
"Kajko i Kokosz" w gwarze warszawskiej
"Kajko i Kokosz" został przełożony na gwarę warszawską
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
21 stycznia ukazało się wznowienie komiksu "Kajko i Kokosz - Wielki Turniej", ale w wyjątkowej formie. Po raz pierwszy w historii serii został bowiem przełożony na gwarę warszawską. Specjalna edycja ma być hołdem dla wielkiego mistrza polskiego komiksu Janusza Christy oraz warszawskiej tradycji słowa.

Jak zapewniają przedstawiciele wydawnictwa Egmont, którego nakładem ukazał się właśnie tom z serii komiksów o przygodach Kajko i Kokosza, fabuła "Rogatej hecy" (tak przetłumaczono "Wielki Turniej" na gwarę warszawską) pozostaje wierna pierwowzorowi.

Zbliża się wielki turniej, kasztelan Mirmił cierpi na coraz ostrzejszy ból głowy, mieszkańcy Mirmiłowa hałasują, a przeciwnicy knują kolejne intrygi. Problemem staje się także Święto Barana - każdy kasztelan musi wystawić własnego zawodnika, a w Mirmiłowie nie ma ani jednego barana. Kajko i Kokosz wyruszają więc na wyprawę, nie wiedząc, że Zbójcerze, a po warszawsku - Grandziarze mają dokładnie ten sam plan.

Wielki Turniej zmienił się w Rogatą Hecę

Autorami przekładu komiksu na gwarę warszawską są Janusz Dziano i Sylwia Węgłowska.

- Sam temat opracowania, wejścia w klimat i przemyślenia tego, w jaki sposób równolegle wprowadzić gwarę w miejsce tekstów dialogowych, które stworzył wielki Janusz Christa, nie było prostą sprawą. Gwara warszawska zawsze była bardzo kwiecistym językiem. Myślę, że suma summarum się udało - mówi nam Janusz Dziano.

Współautor przekładu podkreśla, że razem z Sylwią Węgłowską, chcieli zachować przede wyjątkowy humor tej serii komiksów. Ważny był też balans pomiędzy autentycznością gwary, a jej przystępnością dla dzisiejszego czytelnika.

Dziano zdradza, że dyskusje były prowadzone już na etapie przekładu samego tytułu. - W tym momencie przedstawiłem moje stanowisko, ponieważ "wielki turniej" trudno byłoby w jakiś sposób zdefiniować w gwarze warszawskiej, a "heca" to jest bardzo sympatyczne i miłe zdarzenie. Natomiast "rogata" wynika bezpośrednio z treści tego zeszytu - opowiada tłumacz.

"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
Źródło: Wydawnictwo Egmont
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
Źródło: Wydawnictwo Egmont
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
Źródło: Wydawnictwo Egmont
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
"Kajko i Kokosz - Rogata Heca"
Źródło: Wydawnictwo Egmont

Gwara warszawska we współczesnej mowie

Gwara warszawska, jako powszechnie używana odmiana języka powstała w drugiej połowie XVIII wieku, a jej dojrzałą formę można datować na wiek XIX. Na powstanie gwary miało wpływ wymieszanie się mowy migrantów z mazowieckich wsi do miasta z zapożyczeniami z języków: rosyjskiego, niemieckiego, a przede wszystkim jidysz i hebrajskiego.

Po drugiej wojnie światowej zaczęła stopniowo zanikać, ale w powszechnym użyciu była jeszcze w latach 60. Janusza Dziano pytamy, co z dawnego języka warszawskiej ulicy zostało w codziennej mowie mieszkańców współczesnego miasta.

-Jest tego mnóstwo i mógłbym długo i namiętnie mnożyć tu przykłady - zapewnia Janusz Dziano. - Natomiast jest taki element, na który praktycznie dzisiaj nikt nie zwracał uwagi. My to nazywamy kontaminacją, czyli łączeniem form. Jest to połączenie formy bezpośredniej z formą pośrednią: "no widzisz pan", "idź pan", "zrób pan", "a może byś pan". To jest gwara w najczystszej postaci - mówi Janusz Dziano.

Powszechne we współczesnym języku są też tzw. "-aki", które - jak wskazuje Dziano - są naleciałością z gwary mazowieckiej. Chodzi m.in. o warzywniak, prosiak, kurczak, schaboszczak, a także zdrobnienia typu: stoliczek, obrusik czy wódeczka.

"Kajko i Kokosz"

Cykl komiksów "Kajko i Kokosz" opowiada o dwóch wojach – dzielnym i rozważnym Kajku oraz żarłocznym i samolubnym Kokoszu, którzy bronią Mirmiłowa przed atakami niecnych Zbójcerzy pod wodzą Hegemona i przeżywają masę zabawnych przygód. Komiks powstawał w latach 70. i 80. XX wieku i był jedną z wizytówek czasopisma młodzieżowego "Świat Młodych". Autorem kultowej serii był uznawany za jednego z ojców polskiego komiksu Janusz Christa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kajko i Kokosz oraz smok w Grodzie Milusia czekają na dzieci. "Ten plac będzie miejscem łączącym pokolenia"

Kajko i Kokosz oraz smok w Grodzie Milusia czekają na dzieci. "Ten plac będzie miejscem łączącym pokolenia"

TVN24
Na Wyspach Archipelagu Malajskiego szukał ropy, cyny i złota. Powstał komiks o polskim geologu

Na Wyspach Archipelagu Malajskiego szukał ropy, cyny i złota. Powstał komiks o polskim geologu

TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Komiks
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
"Zapomniał" o blokadzie alkoholowej, stracił prawo jazdy i stanie przed sądem
Okolice
W ubiegłym roku wpłynęło prawie 700 tysięcy zgłoszeń do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115
Prawie 700 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców stolicy
Wola
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
"Ze wstępnych ustaleń wynika, że zawinił czynnik ludzki"
Rembertów
Policja poszukuje zaginionego Krzysztofa Sworzeniowskiego
Zaginął 12-letni Krzysztof. Trwają poszukiwania
Okolice
Napadli 16-latka, zatrzymany 14-latek
Napadli i ranili 16-latka. Policjanci zatrzymali 14-latka
Targówek
Projekty do budżetu obywatelskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Autobus do schroniska, powrót promu lub automat recytujący wiersze
Śródmieście
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Ktoś podpalił jej włosy na Dworcu Centralnym. "Poczułam okropny smród"
Śródmieście
Sala KRS
Prokuratura wysłała policję do biur rzeczników dyscyplinarnych sędziów
Mokotów
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
Praga Południe
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
Śródmieście
Ferie zimowe
Bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też miejsc dla sanek
Ochota
Kaczki w parku w Konstancie-Jeziornie
"Zimą pamiętajmy o ptakach"
Okolice
"Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE"
Ponad 100 zatrzymanych, wielu w Polsce. "Największe w historii Unii" uderzenie
TVN24
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Policja wyjaśnia sprawę ataku na mężczyznę na Nowym Świecie
"Widziałam, jak krew leci mu po plecach". Świadkowie o zabójstwie
Śródmieście
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
Ursynów
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
Ochota
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
Śródmieście
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
Ursynów
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat wiedzą, że jest skrajnie niebezpieczna
Klaudia Kamieniarz
Znicze w miejscu tragicznego wypadku na Grochowskiej
Tragiczny wypadek na Grochowskiej. Zarzuty dla obojga kierujących
Praga Południe
collegium humanum
Proces w sprawie Collegium Humanum przeniesiony do Warszawy
Śródmieście
29-latek został zatrzymany
Sądził, że chroni swoje pieniądze i bierze udział policyjnej akcji
Praga Południe
Ponad 700 kontroli, zatrzymane trzy prawa jazdy, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty - to efekty pierwszej w tym roku akcji kontroli aut przewozu osób
700 kontroli, 12 wniosków do sądu i 94 mandaty
Śródmieście
Policjanci napalili w piecu w domu 50-latka
Z powodu pogody nie mogła dotrzeć do syna z niepełnosprawnością
Okolice
Potrącenie w Żyrardowie
Potrącił 18-latkę na pasach i odjechał
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policjantów
Wyważyli drzwi, z psem tropiącym przeszukali pomieszczenia
Targówek
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia
Żoliborz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
Wrócili do Polski i zostali zatrzymani na lotnisku
Włochy
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów. Na torach doszło do wypadku
Ochota

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki