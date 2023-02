W środę można spodziewać się utrudnień związanych z wizytą Joe Bidena. "Komunikacja miejska to dobry pomysł"

Zamknięte parkingi

W drugim dniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych - zgodnie z przekazanymi wcześniej przez miasto informacjami - wciąż wyłączone z parkowania będą ulice: Emilii Plater – na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej oraz na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej po stronie zachodniej (przy hotelu); Śliska – na odcinku od ul. Emilii Plater do Sosnowej (na tyłach hotelu); Sosnowa – na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej; Sienna – na odcinku od ul. Sosnowej do Emilii Plater; Nowogrodzka – na odcinku od ul. Emilii Plater do Chałubińskiego; plac Zamkowy – na całej powierzchni; Senatorska – na odcinku od ul. Miodowej do Podwale; Podwale – na odcinku od ul. Senatorskiej do Kapitulnej; Kapitulna – na całej długości; parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (między ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd) – na całej długości; Bugaj – na całej długości; Boleść – na całej długości; Wybrzeże Gdańskie – po stronie Zamku Królewskiego, na odcinku od ul. Boleść do Grodzkiej; Grodzka – na całej długości; Nowy Zjazd – na całej długości.