Joe Biden w Polsce. Program wizyty prezydenta USA i przemówienie w Warszawie

Wizyta Joe Bidena w Polsce potrwa od 21 do 22 lutego. Prezydent USA przyleci Air Force One na lotnisko w Warszawie. Termin nie jest przypadkowy. Drugą już wizytę Bidena w Polsce zaplanowano tuż przed pierwszą rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie. Stąd przewiduje się, że wygłosi ważne przemówienie w warszawskich Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim. Na tvnwarszawa.pl prezentujemy plan wizyty Joe Bidena w Polsce.

O tym, że prezydent Joe Biden pojawi się w Polsce Biały Dom poinformował 10 lutego. Pierwotnie wizytę zaplanowano od 20 do 22 lutego. Później - 17 lutego - poinformowano jednak o zmianie terminu. Przylot do Warszawy Air Force One, z prezydentem Stanów Zjednoczonych na pokładzie, planowany jest we wtorek, 21 lutego rano.

Informację o planowanej wizycie potwierdzała również w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP.

Joe Biden w Warszawie - zapisy na przemówienie

Również Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce opublikowała informacje dotyczące planu wizyty Bidena. Jak podano, na wtorek, 21 lutego zaplanowano wystąpienie prezydenta USA w Arkadach Kubackiego (ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie), na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy.

Aby się zarejestrować, należy kliknąć w powyższy link, następnie podać imię, nazwisko oraz adres mejlowy.

Wizyta Joe Bidena tuż przed rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę

Wizytę Bidena w Polsce skomentował w TVN24 ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Przypomniał, że "ta wizyta odbędzie się 11 miesięcy po historycznej wizycie Joe Bidena w marcu tamtego roku w Polsce". Tym razem prezydent USA przemówi do Europy tuż przed pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainę (24 lutego).- To bardzo jasny sygnał demonstrujący znaczenie relacji polsko-amerykańskich oraz jedność sojuszniczą w świetle brutalnej agresji Rosji w Ukrainie - ocenił. - Przekaże również ważne słowa, ważne wystąpienie przed rocznicą brutalnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. Prezydent Biden będzie mówił o tym, w jaki sposób USA pomogły w zorganizowaniu wsparcia w Europie i na świecie dla Ukrainy w obronie ich wolności i demokracji. Prawda jest taka, że USA będą dalej przy boku obywateli ukraińskich tak długo, jak będzie to potrzebne - dodał.

Brzezinski: przyjazd Bidena do Polski to bardzo jasny sygnał demonstrujący znaczenie relacji polsko-amerykańskich TVN24

Program wizyty Joe Bidena w Polsce 21-22 lutego 2023

Biden będzie w Polce już we wtorek rano (21 lutego). Oprócz przemówienia zaplanowanego w Arkadach Kubickiego o 17.30, spotka się także z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Weźmie również udział w nadzwyczajnym szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej, czyli wschodniej flanki NATO.

We wtorek o 17.30 Biden wygłosi do narodu polskiego przemówienie w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. - Arkady Kubickiego są na Starym Mieście. To miejsce, jak cała Warszawa, było zniszczone w czasie drugiej wojny światowej. Symbolika odbudowy z popiołów ma ogromne znacznie w odniesieniu do tego, co zrobimy z Ukrainą - mówił w programie "Fakty po Faktach" ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński.

Brzezinski: Joe Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego TVN24

Przemówienie Joe Bidena w Arkadach Kubackiego

O przygotowaniach w ogrodach Zamku Królewskiego pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. W poniedziałek postawiona została już scena, gotowe są także oświetlenie i nagłośnienie.

Miejsce nie jest przypadkowe. Arkady na skarpie przy wschodniej stronie Zamku Królewskiego zostały wzniesione w latach 1818-1827 na podstawie projektu architekta epoki klasycyzmu Jakuba Kubickiego. Budowla była integralną częścią królewskiej rezydencji. Arkady połączyły ogrody zamkowe: górny - znajdujący się na skarpie oraz dolny - który przylegał do koryta Wisły. Choć Zamek Królewski został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej, same Arkady Kubickiego uniknęły zagłady.

Joe Biden przemówi w Arkadach Kubickiego TVN24

Utrudnienia w Warszawie w związku z wizytą Joe Bidena

Wizyta Bidena oznacza również znaczne utrudnienia na stołecznych drogach. Od 21 do 22 lutego wprowadzone zostaną duże zmiany w ruchu drogowym, które obejmą przede wszystkim rejon ścisłego centrum Warszawy, a także Starego Miasta. Na wielu ulicach parkowanie będzie niedozwolone. Wyłączenia parkowania będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Ograniczenia będą obowiązywały także na ulicach poprzecznych w odległości 50 metrów od skrzyżowań dróg (lub do pierwszego skrzyżowania). W czasie przejazdu kolumn pojazdów z przedstawicielami gości policja będzie czasowo wstrzymywać ruch na wybranych ulicach Śródmieścia. Ograniczenia mogą zostać wprowadzone w ruchu pieszych i rowerzystów. Te będą dotyczyć przede wszystkim okolic hoteli, Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego. Jednocześnie służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Pierwsze utrudnienia w centrum w związku z wizytą prezydenta USA Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Oprócz tego, biuro prasowe wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła informowało także pod koniec ubiegłego tygodnia o zakazie noszenia broni i przewozu towarów niebezpiecznych na wybranych warszawskich ulicach i mostach. Jak podkreślono w komunikacie, zakaz obowiązuje od 20 lutego od godziny 12 do 22 lutego do godziny 21.

Joe Biden, kariera prezydenta USA

Urodzony w 1942 roku Joe Biden został zaprzysiężony na urząd prezydenta USA 20 stycznia 2021 roku. Wcześniej, w latach 2009-17 za kadencji Baracka Obamy był wiceprezydentem USA. Przed objęciem tego stanowiska, przez 36 lat nieprzerwanie zasiadał w Senacie USA reprezentując stan Delaware.

W chwili zaprzysiężenia Biden stał się najstarszą osobą obejmującą najwyższy urząd w USA. Pobił rekord Donalda Trumpa, który został przywódcą państwa w wieku 70 lat, i Ronalda Reagana, który rozpoczął drugą kadencję, mając 74 lata. Po raz pierwszy wiceprezydentem USA została kobieta - senator z Kalifornii Kamala Harris.

Od czasu gromadzenia się wojsk rosyjskich nad granicami z Ukrainą, które 24 lutego 2022 roku najechały ten kraj rozpoczynając prowadzoną na pełną skalę wojnę, Biden jest jednym z najaktywniejszych przywódców konsolidujących Zachód w obronie Kijowa. USA są liderem pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy - za kadencji Bidena przeznaczono na ten cel 27,5 miliarda dolarów.

