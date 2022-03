Joe Biden w Polsce. Te miejsca odwiedzali jego poprzednicy

Zbliżająca się wizyta prezydenta Joe Bidena będzie 14. wizytą urzędującego prezydenta USA w naszym kraju. Jak podał Biały Dom, będzie on przebywał w Polsce w piątek i sobotę. Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że Biden podczas wizyty w Warszawie pojedzie na Stadion Narodowy, żeby zobaczyć, jak udzielana jest tam pomoc uchodźcom. Ma mu towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent USA wygłosi też przemówienia na Zamku Królewskim.

"Bestia" powstała według instrukcji Secret Service

Prezydenci USA, przebywając zagranicą, korzystają z własnej pancernej limuzyny - nazywanej "bestią". Auto transportowane jest samolotem, który najczęściej przywozi je kilka dni przed wizytą prezydenta. Konstrukcja i wyposażenie limuzyny to efekt bardzo szczegółowej specyfikacji przygotowanej przez Secret Service i oczywiście jest tajne. Podczas poprzednich wizyt w konwoju - ze względów bezpieczeństwa - były dwa identyczne auta.

Przemawiali na placu Zamkowym w Warszawie

Wśród miejsc tradycyjnie odwiedzanych przez amerykańskich przywódców podczas poprzednich wizyt w naszym kraju z pewnością należy wymienić plac Zamkowy w Warszawie. W lipcu 1992 roku to właśnie na nim mieszkańcy stolicy spotkali się z ówczesnym prezydentem USA George'm H.W. Bushem i pełniącym wówczas funkcję głowy państwa w naszym kraju Lechem Wałęsą. Przywódcy wygłosili tam przemówienia. Bush wziął również udział w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem do Polski z USA prochów pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego, którego prochy zostały złożone w krypcie Archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Pięć lat później - również w lipcu, ale 1997 roku - w tym samym miejscu z mieszkańcami Warszawy spotkali się przebywający z wizytą w naszym kraju prezydent Bill Clinton oraz ówczesny polski przywódca Aleksander Kwaśniewski. - Witam was, Czechów i Węgrów jako przyszłych członków NATO i sojuszników USA - mówił wówczas do Polaków Clinton. Prezydent Aleksander Kwaśniewski odpowiedział: - Czekaliśmy na to od dawna i doczekaliśmy się.