Część placu Defilad od strony Marszałkowskiej, zwana przez urzędników ratusza placem centralnym, po raz pierwszy zmieni się w największą w stolicy świąteczną przestrzeń. Wydarzenie startuje już 27 listopada i potrwa do 1 stycznia. Mieszkańcy stolicy i turyści będą mogli kupić świąteczne produkty, upominki i spróbować grzańca w samym centrum miasta.

Nie oznacza to jednak likwidacji tradycyjnego jarmarku na Starym Mieście. Drewniane budki jak co roku zostaną ustawione na Barbakanie Organizatorzy podają, że handel zacznie się już 21 listopada, zakończenie planowane jest na 6 stycznia.

Jarmark bożonarodzeniowy w centrum

Organizatorzy jarmarku na placu Defilad zapowiadają liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Wystawcy z różnych regionów Polski zaproponują wyroby rzemieślnicze i rękodzieło oraz produkty spożywcze. Odwiedzający będą mogli korzystać ze stoisk gastronomicznych z ciepłymi daniami, słodkościami i napojami. Nie zabranie też świątecznych ozdób.

Łącznie przed Pałacem Kultury i Nauki stanie 150 drewnianych domków-stoisk.

Diabelski młyn i koncerty kolęd

Na placu jest już instalowany jeden z największych w Polsce diabelskich młynów o wysokości 55 metrów. Z gondoli będzie można podziwiać panoramę całego centrum. Zapowiedziano też karuzelę wenecką, Domek Świętego Mikołaja i 14-metrową choinkę "karuzelę".

Jarmark bożonarodzeniowy urozmaicą koncerty i śpiewanie kolęd. W ofercie dla najmłodszych znalazły się gry zręcznościowe i warsztaty z tworzenia ozdób choinkowych.

Za projekt odpowiada prywatna firma Project Market, która na organizację jarmarku wynajęła od miasta prawie 2 tysiace metrów kwadratowych terenu za 380 tysięcy złotych.