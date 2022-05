Jak pandemia uderzyła w Warszawę? Wyniki raportu

W pandemicznym, 2020 roku spadły wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskich, było też o wiele mniej turystów, a na walkę z koronawirusem w sektorze zdrowia miasto wydało 35 milionów złotych. Jak jeszcze pandemia COVID-19 zmieniła Warszawę?

Na konferencji "Życie w mieście – na co pandemia otworzyła nam oczy" przedstawiono wstępne wyniki raportu covidowego, który został przygotowany przez analityków ratusza. Samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy i aktywiści starali się podsumować dwuletni okres obostrzeń w przestrzeni miasta i jak te zmiany wpłynęły na mieszkańców.

Ucierpiała komunikacja i turystyka

Z raportu wynika, że pandemia miała ogromny wpływ na korzystanie mieszkańców Warszawy z komunikacji miejskiej. Jak podał ratusz, w 2020 roku wpływy ze sprzedaży biletów spadły o 37 procent (z 874 milionów do 552 milionów złotych). "Trend spadkowy był kontynuowany w 2021 roku. Dopiero w ostatnich miesiącach Zarząd Transportu Miejskiego raportuje wzrost dochodów i liczby przewiezionych pasażerów. Co ciekawe w 2020 r. ruch rowerowy w Warszawie wzrósł o 18% w porównaniu do 2019 r." - wyliczono.

Przez COVID-19 drastycznie spadła liczba turystów. W przypadku ogółu turystów przyjeżdzających do Warszawy był to spadek do poziomu niespełna 33 procent liczby osób, które odwiedziły Warszawę w 2019 roku, a w przypadku turystów zagranicznych był to spadek poniżej 25 procent z poprzedniego roku.

W pandemii spadły wpływy ze sprzedaży biletów, było też mniej pasażerów TVN24

Większa aktywność fizyczna, trudny okres dla gastronomii i kultury

Zbadano także zwyczaje sportowe i kulturalne warszawiaków. Okazało się, że z powodu pandemii ponad dwukrotnie spadła liczba osób nieuprawiających aktywności fizycznej, a na popularności zdecydowanie zyskały aktywności na świeżym powietrzu, tj. spacery i jazda na rowerze. Z kolei czasowe zamknięcie instytucji kultury oraz ograniczenia w zapełnieniu widowni spowodowały wyraźny kryzys i zmniejszenie liczby osób korzystających z oferty kulturalnej. Szacuje się, że warszawskie instytucje kultury w czasie pandemii utraciły ok. 110 milionów złotych przychodów.

W czasie pandemii mocno ucierpiała też gastronomia. W 2019 roku w Warszawie było 2651 punktów gastronomicznych, a w 2020 roku o 270 mniej – głównie restauracji. Z mapy Warszawy zniknęły też 132 bary i stołówki.

W 2020 roku zarejestrowano 25 procent więcej nowych firm z branży pocztowo–kurierskiej, a Warszawa ma rekordową liczbę punktów odbioru przesyłek i automatów paczkowych – blisko 2 317. Pandemia przyśpieszyła nieprawdopodobnie trend cyfryzacji oraz e-handlu oraz zyski warszawskich firm m.in. IT.

Także model pracy uległ zmianie. Najwięcej pracowników pracowało zdalnie na tle innych miast i regionów właśnie w Warszawie - prawie 20 procent, a średnia polska to 9 procent.

Restauratorka i kucharz o problemach gastronomii - cała rozmowa TVN24

35 milionów złotych na walkę z pandemią

Opieka zdrowotna w czasie pandemii była najbardziej obciążonym obszarem. W związku z realizacją strategii walki z koronawirusem miejskie szpitale, na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego albo ministra zdrowia, zapewniały łóżka dla pacjentów podejrzanych o zakażanie COVID-19 oraz z potwierdzonym wynikiem na obecność wirusa Sars-CoV-2.

W szczytowym momencie pandemii, w grudniu 2021 roku, miejskie szpitale zorganizowały łącznie 795 łóżek covidowych, w tym 120 respiratorowych, gdzie trafiali pacjenci w najcięższym stanie. Łącznie, od 20 marca 2020 roku do 31 marca 2022 roku tj. od daty ogłoszenia na terytorium RP stanu epidemii do momentu "wygaszenia" łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2, w miejskich szpitalach hospitalizowano z powodu koronawirusa niemal 14 tysięcy pacjentów. "Najwięcej osób leczono w czasie pandemii z powodu COVID-19 w Szpitalu Praskim (ponad 3.5 tys.), kolejno w Szpitalu Południowym, gdzie funkcjonował tymczasowy szpital covidowy (blisko 3,4. tys.) i w Szpitalu Bielańskim - niemal 2.8 tys." - wyliczył ratusz.

Szpital Południowy TVN

Łącznie na walkę z pandemią w sektorze zdrowia Warszawa przeznaczyła niemal 35 milionów złotych. Za te pieniądze miasto kupiło sprzęt niezbędny do leczenia pacjentów covidowych, w tym m.in. stanowiska respiratorowe, urządzenia do wysokoprzepływowej tlenoterapii, środki ochrony indywidulanej i płyn do dezynfekcji oraz zostały przeprowadzone modernizacje szpitali.

Kluczowym elementem przeciwdziałania pandemii było uruchomienie przez rząd Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W ramach akcji "Zaszczep się w Warszawie", miasto zorganizowało 81 punktów szczepień, gdzie do kwietnia 2022 roku podano ponad 780 tysięcy dawek szczepionek. Akcja szczepień w Warszawie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a stolica została liderem wśród dużych miast pod względem liczby w pełni zaszczepionych mieszkańców.

Zdalne nauczanie

Wybuch pandemii, a w konsekwencji zamykanie szkół na całym świecie, wywołał konieczność wypracowania nowego sposobu nauczania – zdalnego. Dla wielu szkół prowadzenie nauki zdalnej niemal z dnia na dzień stało się dużym wyzwaniem. Problemy dotyczyły zarówno nauczycieli, rodziców jak i uczniów.

Nauczanie zdalne (zdj. ilustracyjne) Archiwum TVN

Decyzją rządu z powodu pandemii COVID-19, polskie placówki oświatowe były najdłużej zamknięte dla dzieci i młodzieży w całej Europie. "Aby wspierać warszawskich uczniów, miasto przyspieszyło pracę nad uruchomieniem platformy edukacyjnej Eduwarszawa.pl. Dzieci i młodzież zyskały dostęp do klasycznych aplikacji programu Office oraz systemu operacyjnego Windows 10 Pro na prywatnych urządzeniach w domu" - podkreślił ratusz.

Warszawa zorganizowała również szkolenia wspomagające edukację zdalną dla uczniów i nauczycieli. W ramach różnorodnych projektów miasto przekazało również placówkom oświatowym ponad 3,7 tys. laptopów o szacunkowej wartości ponad 13 mln zł, kolejnych ponad 1 tys. przekazały dzielnice, a blisko 1 tys. zakupiły we własnym zakresie szkoły. Ponad 400 laptopów przekazała też Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy" - podsumowano.

Autor:katke

Źródło: tvnwarszawa.pl