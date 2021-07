Interwencja policji na bulwarach. "Nietrzeźwy mężczyzna z maczetą"

Do zdarzenia doszło przed godziną 2 w nocy, na wysokości Towarzystwa Wioślarskiego. Na nagraniu, które na Kontakt 24 wysłał Michał, widzimy jak policjanci zatrzymują młodego mężczyznę. Ten jest agresywny, choć już leży na chodniku. W miejscu interwencji co chwilę zatrzymują się przechodnie i rowerzyści. Jeden z nich tłumaczy innym: on miał przy sobie kosę.